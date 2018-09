Autostrade per l' Italia | Sul ponte di Genova il Ministero non segnalò alcuna

Crollo ponte Genova - Autostrade : da nessuno allarme per urgenza | : La società fa sapere che il parere del Politecnico sui sensori per studiare la stabilità del viadotto era stato inserito nel progetto inviato al ministero il 31 ottobre 2017. Intanto i tecnici della ...

Genova - Autostrade per l'Italia si difende : "Il ministero non segnalò alcuna urgenza" : "Nessuno ravvisò elementi di urgenza da segnalare ad Autostrade", sottolinea la società Autostrade per l'Italia in una nota relativa alla relazione del Politecnico di Milano sull"installazione di alcuni sensori per consentire di studiare il comportamento dei sistemi bilanciati (9 e 10) del viadotto Polcevera di Genova, attraverso approfondimenti tecnico-sperimentali."Tale raccomandazione - sottolinea la società - fu accolta dal progettista di ...

Autostrade - Di Battista : “Revoca della concessione è test per la Lega - si vedrà la sua voglia di cambiamento” : “La voglia di cambiare radicalmente le cose della Lega salviniana si vedrà presto, sulla revoca della concessione ad Autostrade”. Lo ha detto in colLegamento dal Guatemala l’ex deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista, sul palco de La Confessione di Peter Gomez durante la festa de Il Fatto Quotidiano alla Versiliana. “Ho già sentito Giorgetti dire ‘non facciamo ammuina‘ o di ‘andarci ...

Ponte Morandi - Autostrade per l’Italia : “Cda non può fare valutazioni tecniche né stabilire urgenze” : “Non è compito né facoltà del consiglio d’Amministrazione fare una valutazione tecnica dei progetti né stabilire l’urgenza o la somma urgenza (ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 2016). Questa valutazione è un obbligo infatti dei responsabili tecnici qualificati come committenti, che in tali casi non necessitano di autorizzazione da parte del consiglio d’Amministrazione e per le fattispecie di urgenza e di somma urgenza non hanno ...

Crollo Ponte Morandi - Ministero e Autostrade sapevano ma persero tempo : Era chiaro dal 1 febbraio 2018 a tutti quelli che avrebbero dovuto prender decisioni che Ponte Morandi presentasse "larghe lesioni verticali con estese risonanze in quasi tutte le pile" . Parliamo del ...

Festa del Fatto - “Autostrade? Umiliazione e vergogna per lo Stato che firmò quelle concessioni. Se è vero governo del cambiamento le revochi” : “C’è Umiliazione e vergogna da cittadini per lo Stato che ha firmato quelle concessioni ad Autostrade”. E per prima cosa “un funzionario pubblico che firma contratti di quel tipo va chiamato a parlarne”. “Se il governo è davvero quello del cambiamento le revochi”. Ovvero “metta a gara e si ritorni a un ruolo proprio dello Stato”. Dal palco della Festa del Fatto Quotidiano in corso nel parco ...

Ponte Morandi - il nuovo video di Autostrade per l’Italia : passa il camion Basko - un blackout e poi il crollo : La polizia ha diffuso un nuovo video del crollo del Ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto. Le immagini sono state registrate dalle telecamere di Autostrade per l’Italia, ma un temporaneo blackout non permette di vedere l’esatta dinamica del crollo. Dopo l’incidente, il sistema di videosorveglianza stringe sul luogo del disastro. L'articolo Ponte Morandi, il nuovo video di Autostrade per ...

'Il contratto di Autostrade è un perfetto scandalo bipartisan' - Toninelli - : Roma, 1 set., askanews, - Il contratto tra lo Stato e Autostrade per l'Italia? 'Un perfetto scandalo bipartisan, una vergogna consumata a mio avviso alle spalle dello Stato e dei cittadini', sostiene ...

Atlantia : possibile ingresso Cdp in Autostrade per l'Italia - cosa comporterebbe? : La condizione necessaria però è che la politica non intervenga direttamente nella gestione aziendale, lasciando il compito a manager e professionisti del settore". Così Andrea Caraceni, ...

Ponte Morandi - Autostrade : “Presentate opzioni per demolizione e ricostruzione”. Toti : “Abbattuto in 30 giorni” : Vertice tra Autostrade, Regione Liguria e Comune di Genova sull’abbattimento e la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto. Il piano per la demolizione, ha annunciato il governatore Giovanni Toti, potrà essere esecutivo in un mese. “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte ...