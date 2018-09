Autostrade | «Nessuno segnalò urgenza» Costa dopo il Consiglio dei Ministri

Crollo ponte Genova - Autostrade : da nessuno allarme per urgenza | : La società fa sapere che il parere del Politecnico sui sensori per studiare la stabilità del viadotto era stato inserito nel progetto inviato al ministero il 31 ottobre 2017. Intanto i tecnici della ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizziamo Autostrade - nessuno vuole ridarle ai Benetton” : “Faremo giustizia sulle vittime del Ponte Morandi. Prima di tutto il Ponte non lo può ricostruire Autostrade, al massimo possono dare i soldi, ma i lavori devono essere fatti da un’azienda di Stato in modo da controllare la qualità della ricostruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video in diretta su Facebook. “Numero due: stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. E numero tre: ...