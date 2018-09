Auto contro un tir | marito e moglie muoiono sul colpo

Autobus contro il pilone di un viadotto : è strage : Almeno 5 morti e 15 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, dopo l'incidente che ha coinvolto un pullman a cinque km...

San Benedetto - scontro tra Auto e scooter. Due ragazze sbalzate di sella : SAN Benedetto DEL TRONTO Sono state sbalzate di sella le due donne che poco dopo le 17.30 di questo pomeriggio si trovavano su uno scooter Scarabeo 50 che, all'altezza dell'intersezione tra la statale ...

Fisco e imprese a rischio evasione : al via controlli Automatici : Nuova procedura di controllo sui profili di aziende a rischio evasione avviata dall’Agenzia delle entrate, o almeno in fase sperimentale. È stata la stessa Agenzia a comunicarlo, con una circolare del 31 agosto (il provvedimento numero 197357). In questa comunicazione il Fisco informa che è stata avviata la fase di sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali basata ...

Auto contro furgone - drammatico incidente sulla A4 : morti due militari - uno è ferito : È un primo lunedì del mese davvero drammatico. Sangue e tanto dolore lungo le carreggiate italiane, da nord a sud. Scontri mortali, vittime della strada. Giovani vite spezzate e non solo. Già ieri la triste notizia del piccolo Gabriele, morto a soli 13 anni travolto da un’Automobile mentre era in sella alla sua bicicletta a pochi passi da casa, in provincia di Ravenna. Oggi, invece, un bollettino ‘di guerra’ con ben quattro ...

Auto contro carroattrezzi sul raccordo To-Sv a Fossano : dopo il marito muore anche la moglie : Non ce l'ha fatta A.S., 57 anni residente a Saluzzo , provincia di Cuneo, , coinvolta nella serata di venerdì 31 agosto in un gravissimo incidente sul raccordo dell'Autostrada Torino Savona. Un'Auto e ...

Schianto in A4 - furgone contro Auto dell'esercito : morti due militari - grave un altro soldato : MEOLO - Schianto sull'autostrada A4, dopo l'entrata di Meolo-Roncade, in direzione Trieste. Alle 11 si sono scontrate una Panda e un furgone: due morti. Si tratta di due militari dell'esercito ...

Autostrada A4 - Auto contro furgone tra Meolo e San Donà di Piave : due morti : La tragedia tra Meolo-Roncade e San Donà di Piave. Ci sono anche dei feriti. L’autostrada è stata poi riaperta, ma il traffico scorre lentamente su una sola corsia.Continua a leggere

Scontro Auto calesse sulla Modica Rosolini : muore Carmelo Maltese : Il 29enne Carmelo Maltese e' morto ieri in un incidente sulla provinciale Modica Rosolini. L'uomo era con il calesse quando si e' scontrato con auto

Auto si schianta contro la vetrina di un negozio a Bordighera : Schianto Tre Auto e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto, la scorsa notte, in via Arziglia, all'altezza del civico 57. Ferito il conducente dell'Auto, una Opel, che è stato ...

Autostrade - bollettino viabilità controesodo : traffico intenso/ Ultime notizie - lunghe code in A1 e A14 : Autostrade, bollettino viabilità controesodo oggi 2 settembre: la situazione del traffico in tempo reale. lunghe code in A1 e A14 per il rientro dalle vacanze estive.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:23:00 GMT)

Foggia - Auto fuori strada si schianta contro un albero : Luigi e Giuseppe muoiono a 18 anni : Luigi Faregna e Giuseppe Nicola, 18 anni ed entrambi originari di Carapelle, sono morti in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 83 tra Orta Nova e Stornara, nel Foggiano: l'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada per cause da accertarsi e si è schiantata contro un albero. Grave un 17enne.Continua a leggere

Disastroso scontro con un'Auto. Motociclista soccorso in elicottero : Torre del Lago, 2 settembre 2018 - E' ricoverato in gravi condizioni un centauro torrelaghese di 44 anni rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente stradale avvenuto in via Venezia a Torre del ...

Con l'Auto contro un albero : Giuseppe e Luigi muoiono a 18 anni : Lo schianto alle 4 di notte nel Foggiano. Niente da fare per i due ragazzi, entrambi di Carapelle. Il sindaco del paese ha...