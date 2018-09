Auto | Clio la più venduta in Italia | sorpasso storico su Panda

La Clio sorpassa la Panda - come Auto più venduta in Italia - : Roma, 3 set., askanews, - La Renault Clio è l' auto più venduta in Italia ad agosto, con un sorpasso storico sulla Panda che dominava la classifica dal 2013. Il mese scorso la casa auto mobilistica ...

Incentivi rottamazione Auto settembre : Ford Fiesta - Toyota Yaris e Renault Clio in offerta : A inizio mese tornano come di consueto gli Incentivi rottamazione auto proposti dalle più importanti aziende nel settore dell'auto. I costruttori Ford, Toyota e Renault sono i primi a presentare le loro offerte per settembre. In attesa, dunque, delle promozioni delle italiane Fiat e Alfa Romeo, gli utenti possono farsi una prima idea delle proposte di questo mese grazie all'aggiornamento delle promo da parte delle tre case automobilistiche ...