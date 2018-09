Aurus Senat | debutta la versione “civile” della limousine di Putin – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) Dalla Russia con… la blindatura. Al Salone di Mosca hato in anteprima mondiale la nuova. Non preoccupatevi se, nonostante le vostre profonde conoscenze automobilistiche, non ne avete mai sentito parlare. Infatti, si tratta di un marchio totalmente inedito che raggruppa le competenze dell’ente di stato russo “Nami Research Institute”, del colosso militare Rostec e dalla Sollers JSC (holding che detiene fra le altre la Uaz e la Kamaz). Di fatto, laè la“civilizzata”Kortezh, la nuovapresidenziale blindata di Vladimir. La vettura si configura come un’alternativa alle più esclusive Rolls-Royce e Bentley – che richiama nel design – ed è fatta per accontentare i capricci di ricchi uomini d’affari e capi di stato. Le dimensioni sono imponenti: 5,6 metri di lunghezza per lastandard, ben 6,6 per quella a passo ...