Audi A6 - La S6 Avant su strada per i test senza camuffature

(Di lunedì 3 settembre 2018) Non sono immagini ufficiali, ma poco ci manca: queste foto spia mostrano infatti un esemplareveli della nuovaS6, prossima ormai al debutto sul mercato. La nuova generazione della A6 è stata appena presentata e la S6 ne rappresenta l'allestimento sportivo intermedio, in attesa della nuova edizione della RS6.Quattro scarichi per riconoscerla. Che si tratti di una S6 e non di una A6 lo dicono alcuni particolari: lo scarico con quattro uscite è sicuramente l'elemento più evidente, ma sono previsti anche i paraurti sportivi, l'assetto ribassato, i cerchi di lega con pneumatici maggiorati e l'impianto frenante dedicato, che non è però visibile in queste immagini. La vettura è priva della sigla posteriore sul portellone, ma la sua identità non è in dubbio. Probabile passaggio al V6. Restano da scoprire i dati tecnici, ma secondo alcune indiscrezioni è possibile che il ...