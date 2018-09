“Atto razzista” Le scuse in Chiesa a Federico | il nigeriano colpito a colpi di cric

caffeinamagazine

(Di lunedì 3 settembre 2018) Negli ultimi mesi c’è una tendenza che inizia a esser più di un semplice campanello d’allarme: sono diverse, infatti, le aggressioni razziste che coinvolgono il Bel Paese. Solo nel mese di luglio, infatti, si ricordano i fatti di Pistoia o dell’atleta azzurra di atleticata da uova a Torino. Ma è la Sicilia, e in particolare la zona del palermitano, a rendersi protagonista in negativo: negli ultimi mesi sono state ben quattro le aggressioni a sfondo razzista. L’ultima, in ordine cronologico, haFredrick Omonzakgia: giovanissimo ragazzo di colore, stava per gustare un gelato nel cuore di Bagheria quando è stato coinvolto da un’aggressione immotivata. L’aggressore, un ragazzo della zona di 25 anni, hacon unla vittima per futili motivi. “Calmati fratello”, avrebbe detto. I poliziotti del commissariato di ...