Atletica | Assoluti Pescara 2018 | ci sarà anche Gianmarco Tamberi Lo hanno deciso i

oasport

: #Atletica | #Tamberi agli assoluti di Pescara... su richiesta dei suoi follower - sportface2016 : #Atletica | #Tamberi agli assoluti di Pescara... su richiesta dei suoi follower - gemini82_press : #Tamberi fa un sondaggio su #Instagram per chiedere se dovrà partecipare agli #Assoluti di #Pescara. 12mila voti, o… - Ndm62740848 : RT @Gazzetta_it: I fan su Instagram hanno deciso: Gianmarco Tamberi domenica farà gli assoluti -

(Di lunedì 3 settembre 2018) “Domenica 9 settembre devo partecipare ai Campionati Italiani“: con queste paroleannuncia l’esito del sondaggio lanciato sui social circa una sua partecipazione alla rassegna nazionale di. L’esito è stato positivo, ed ora a Gimbo non resta che rinunciare alle vacanze per una settimana fino alla gara di salto in alto. Sondaggio molto partecipato: dei 12346 utenti cheespresso la loro opinione, ben 7009dichiarato di voler vedere l’azzurro competere, mentre i rimanenti 5337consigliato all’atleta una vacanza.ha comunque rassicurato i tifosi sul proprio stato di forma, asserendo di non avere problemi. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Herbert Kratky ...