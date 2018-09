Assassin’s Creed Odyssey metterà i giocatori davanti a decisioni difficili

Come miglioreranno i combattimenti in Assassin’s Creed Odyssey grazie alle personalizzaizoni : Ubisoft è stata molto chiara su quale sia il più grande obiettivo di Assassin's Creed Odyssey: trasformarlo in un vero e proprio RPG d'azione, una direzione che la serie sta gradualmente prendendo da qualche tempo a questa parte. Il livello di scelta nel gioco sarà altissimo: ciò riguarda la storia ma anche i combattimenti. Secondo il direttore creativo Jonathan Dumont questa è stata, ovviamente, una decisione consapevole, dal momento che gli ...

Assassin’s Creed Odyssey 400 anni indietro nel tempo - i motivi : Siamo ormai al rush finale per quanto riguarda lo sviluppo di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie dedicata alle vicissitudini di assassini e templari curata dai ragazzi di Ubisoft e che, per l'occasione, porterà gli utenti a calpestare il suolo greco in una mappa che si preannuncia fin da ora assolutamente estesa. Le vicissitudini di assassini e templari citate in precedenza, e che da sempre hanno caratterizzato la saga, ...

Svelata completamente la mappa di Assassin’s Creed Odyssey : è enorme - nomi di 38 regioni : Si è parlato molto della mappa di Assassin's Creed Odyssey ed eccola qui. Dopo diverse voci è addirittura trapelata la mappa per intero per l'atteso gioco di Ubisoft ambientato nell'Antica Grecia. Si conosce addirittura l'area totale, che è di circa 130 km². Questo significa che la mappa del nuovo gioco è almeno del 62% più grande di quella di Origins, che raggiunge circa gli 80 km². Prima di esultare vi diciamo un però: siamo in Grecia, ...

Ubisoft : Nel 2019 non ci saranno Assassin’s Creed : Yves Guillemot di Ubisoft durante la Gamescom 2018 ha ufficialmente dichiarato che il prossimo anno non ci saranno nuovi capitoli o spinoff della serie Assassin’s Creed, ma verranno rilasciati contenuti aggiuntivi per Odyssey. Il 2019 non sarà l’anno di Assassin’s Creed Il presidente della compagnia ha affermato: Abbiamo avuto un gioco quest’anno per quanto riguarda Assassin’s Creed, per tanto il ...

Tutto su Assassin’s Creed Odyssey alla Gamescom 2018 : trailer - dettagli e novità : Assassin's Creed Odyssey si è mostrato di nuovo alla Gamescom 2018 con nuovi video ufficiali, ma anche altri stanno uscendo dalle fasi giocate in fiera. Ci sono innanziTutto a disposizione due filmati dedicati agli altrettanti due protagonisti, Kassandra ed Alexios, che possono come per tutti gli altri essere visti a fondo articolo. Bisogna sottolineare che i due trailer dedicati al protagonista maschile e femminile del gioco sono fatti ...

Assassin’s Creed Odyssey e il libero arbitrio - scelta logica per Ubisoft? : L'ultimo capitolo della saga targata Ubisoft è apparso decisamente in forma, e quindi il compito di Assassin's Creed Odyssey risulta quanto mai complicato. L'anno sabbatico antecedente Assassin's Creed Origins ha fatto decisamente bene al franchise, che nel corso degli ultimi mesi del 2017 si è ripresentato ai propri fan in una veste totalmente nuova, che ha visto il gameplay evolversi in una direzione ben specifica, quello dell'action RPG, con ...

Come cambierà la storia di Assassin’s Creed Odyssey - importanti conseguenze per le scelte : Nuovo anno, nuovo Assassin's Creed. Questa volta però Ubisoft ha puntato molto più in alto. Assassin's Creed Odyssey, infatti, ha un obiettivo importante: traghettare la serie da action adventure ad action RPG, o quasi. Il gioco infatti sarà arricchito da elementi e meccaniche RPG e questo significa l'introduzione di scelte nei dialoghi, romance e molto, molto altro. Il fulcro centrale di Assassin's Creed Odyssey sarà il sistema di scelte del ...

Novità Assassin’s Creed Odyssey al 26 luglio - focus su narrazione e progressione abilità : Procedono senza sosta i lavori su Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft in arrivo sul mercato agli albori del prossimo autunno. La strada tracciata dall'ultimo capitolo della serie, Assassin's Creed Origins, sembrerebbe essere quella giusta (stando al feedback proveniente dalla community, ndr), e ovviamente gli addetti ai lavori non hanno alcuna intenzione di perdere lo slancio acquisito, apprestandosi a ...

Grande varietà di ambientazioni in Assassin’s Creed Odyssey - cosa ha detto il game director : Ultimamente è emerso che in Assassin's Creed Odyssey la decisione di ambientare il gioco nell'Antica Grecia ha consentito di realizzare diverse location molto varie tra loro. A parlarne è stato il game director, Scott Philips, che ha svelato i primi dettagli su questo. In pratica Assassin's Creed Odyssey porterà la serie più indietro nel tempo anche rispetto ad Origins. Odyssey infatti è ambientata nell'Antica Grecia e dalle prime immagini ...

Eccezionale prezzo per Assassin’s Creed Odyssey - preorder a meno di 50 euro per PS4 e Xbox One : Assassin's Creed Odyssey è disponibile in vendita con uno sconto sul preorder veramente imperdibile. Nel corso degli ultimi giorni continuano a susseguirsi le offerte così convenienti sui giochi che in alcuni casi sarebbe veramente da stupidi lasciarsele sfuggire. Il problema è che sono così tante che è difficile scegliere quali sono i titoli da acquistare. Adesso però gli sconti disponibili sono legati soprattutto al preorder di alcuni ...

Assassin’s Creed NextGen ci porterà in diverse epoche storiche : Mentre molti aspettano il lancio di Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft sta già lavorando al nuovo capitolo della serie che debutterà su console di nuova generazione e naturalmente PC tra qualche anno. Assassin’s Creed NextGen proporrà diverse epoche storiche? Lionel Raynaud, EVP presso Ubisoft ha rilasciato la seguente dichiarazione: Stiamo pensando di includere nell’Assassin’s Creed NextGen ...

Il futuro di Assassin’s Creed : diversi periodi storici nello stesso gioco next-gen : Un gioco della serie di Assassin's Creed che presenta più timeline storiche. Tutto questo è probabile con l'introduzione di console e tecnologie di nuova generazione, parliamo di PS5 e Xbox Scarlet, per ora solo nome in codice. Secondo Lionel Raynaud di Ubisoft, un gioco con un certo numero di diverse linee temporali storiche che il giocatore può attraversare sarebbe possibile. Tutto si sta sviluppando verso i servizi live e aggiornamenti dei ...

Assassin’s Creed Odyssey interroga i giocatori : ecco cosa vorrebbero dal DLC : Sarà un Assassin's Creed Odyssey assolutamente interessante quello che si prospetta per l'autunno di quest'anno, con i ragazzi di Ubisoft che stanno lavorando alacremente per garantire lo standard qualitativo di sempre alla vasta community, unitamente a quel pizzico di progresso tecnologico che ha permesso alla serie di migliorarsi capitolo dopo capitolo. Un episodio che porterà gli utenti nell'antica Grecia e, stando a quanto riferito dagli ...

In Assassin’s Creed Odyssey ognuno metterà in pratica il proprio credo : Cresce l’attesa per Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della fortunata serie targata Ubisoft che si appresta a fare la propria comparsa sul mercato videoludico agli albori del prossimo autunno. Un episodio che porterà gli utenti a calpestare il suolo dell’antica Grecia in un’epoca storica che, tirando le somme, c’entra poco o nulla con la fratellanza degli assassini. Quattrocento gli anni che lo separano da Assassin’s Creed Origins, ...