Dopo X Factor - Asia Argento fuori anche dalla CNN : Brutte notizie per Asia Argento: Dopo X Factor Italia anche la CNN ha deciso di cancellare gli episodi di Parts Unknown in cui recitava Continua il periodo “no” di Asia Argento. L’attrice e regista italiana Dopo il licenziamento da parte di X Factor Italia (qui la notizia), in queste ore ha dovuto fare i conti con un’altra cocente esclusione. Sono stati cancellati negli Stati Uniti d’America alcuni episodi in cui ...

Asia Argento fuori dalla Cnn : cancellati gli episodi dello show con Bourdain : In un comunicato la Cnn fa sapere che fino a quando l'attrice non farà luce sul caso con prove a suo favore, non ci saranno cambiamenti a riguardo: 'Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di ...

Asia Argento - la Cnn la cancella dagli episodi dello show di Bourdain : Il network ha preso la dura decisione dopo lo scandalo sulle presunte molestie nei confronti di un minorenne

Asia Argento - la Cnn elimina le puntate dello show con Anthony Bourdain in cui compare : Le conseguenze del caso che sta coinvolgendo in queste settimane Asia Argento arrivano anche negli Stati Uniti. Dopo le parole di Rose McGowan, che ha consigliato alla collega la massima onestà possibile, arrivano anche le ricadute lavorative per l'attrice italiana.E' delle ore scorse, infatti, la notizia che la Cnn ha eliminato dal proprio palinsesto e dalla propria piattaforma di streaming le puntata di Anthony Bourdain Parts Unknown in ...

La Cnn ha cancellato Asia Argento dagli episodi dello show di Bourdain : In un comunicato la Cnn fa sapere che fino a quando l'attrice non farà luce sul caso con prove a suo favore, non ci saranno cambiamenti a riguardo: 'Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di ...

Asia Argento - la Cnn cancella i suoi episodi dello show di Bourdain : La caduta libera di Asia Argento continua. Il suo nome torna alla ribalta delle cronache per un'altra 'batosta'. La Cnn ha deciso di eliminarla dagli episodi di Parts unknown , lo show dello chef ...

Asia Argento accusata di molestie - la Cnn la cancella dagli episodi dello show di Anthony Bourdain : Dopo lo scandalo che ha travolto Asia Argento, la Cnn ha deciso di cancellare gli episodi di “Parts unknown” in cui l’attrice appariva con il compagno Anthony Bourdain, morto suicida a giugno. Una decisione che fa seguito alle recenti accuse nei confronti dell’attrice, paladina del movimento #MeToo: come rivelato da uno scop dle New York Times, l’Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane ...

Asia Argento fatta fuori dalla CNN dopo il licenziamento da X Factor : X Factor, Asia Argento: la CNN cancella gli episodi dello show di Bourdain Arriva l’ennesima batosta alla carriera di Asia Argento. La Cnn, emittente televisiva statutinense, ha preso dei provvedimenti nei confronti dell’attrice e ha fatto sapere, attraverso un comunicato ufficiale, di aver sospeso gli episodi di Parts Unknown che aveva registrato insieme al compagno Anthony Bourdain, chef internazionale e stat della tv morto ...

La CNN ha rimosso gli episodi di "Parts Unknown" in cui compariva Asia Argento : Dopo le accuse di violenza sessuale rivoltele da Jimmy Bennett, la CNN ha rimosso gli episodi che vedevano Asia Argento protagonista di "Anthony Bourdain: Parts Unknown", la trasmissione di cucina del defunto compagno dell'attrice. Ad anticiparlo è People, al quale un portavoce della tv americana ha annunciato che, "alla luce delle recenti notizie su Asia Argento, la CNN interromperà la messa in onda degli episodi passati che ...

Anche la CNN fa fuori Asia Argento dopo lo scandalo molestie su Bennett - ma X Factor 12? : Anche la CNN prende le distanze da Asia Argento dopo lo scandalo molestie su Bennett, ritirando alcuni episodi della serie Parts Unknown in cui è apparsa l'attrice italiana ora al centro delle polemiche dopo l'inchiesta del New York Times sul suo accordo economico con la presunta vittima. Il caso è ormai noto: la Argento ha pagato una sorta di risarcimento di 380mila dollari all'ex baby star Jimmy Bennett che minacciava di accusarla di ...

Asia Argento - la Cnn toglie dagli archivi tutte le puntate di Parts Unknown in cui compare l'attrice : Prima l'addio come giudice all'edizione italiana di X-factor, ora, direttamente dall'America, arriva una seconda batosta alla carriera di Asia Argento . La Cnn ha deciso di togliere dagli archivi gli ...

Asia Argento cancellata anche negli Stati Uniti : Non saranno trasmesse, fino a data da destinarsi, le due puntate della pluripremiata serie televisiva 'Parts Unknown - Cucine Segrete' nelle quali compare in veste di attrice e poi di regista, Asia ...

Asia Argento cancellata dalla Cnn - eliminati i suoi episodi dello show di Bourdain : Nell’antica Roma la chiamavano damnatio memoriae, quando un imperatore non amato moriva o veniva spodestato la sua immagine veniva cancellata, distrutte le statue, eliminati i documenti. Ad Asia Argento sta succedendo la stessa cosa. La Cnn ha deciso di eliminare gli episodi in cui compare di «Parts unknown» lo show dello chef Anthony Bourdain che era il suo compagno. La scelta è direttamente legata alle ultime accuse piovute sull’attrice ...

Quello di Asia Argento è un caso di 'debolicidio' : ecco perché la violenza non ha sesso : ... una mappa mentale virulenta che induce a difendere i propri obiettivi con modalità che causano "ferite" all'interlocutore" , ferite al fisico o/e alla psiche, o mondo interiore, , impedendo quindi ...