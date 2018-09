Asia Argento cancellata anche negli Stati Uniti

Asia Argento cancellata dalla Cnn - eliminati i suoi episodi dello show di Bourdain : Nell’antica Roma la chiamavano damnatio memoriae, quando un imperatore non amato moriva o veniva spodestato la sua immagine veniva cancellata, distrutte le statue, eliminati i documenti. Ad Asia Argento sta succedendo la stessa cosa. La Cnn ha deciso di eliminare gli episodi in cui compare di «Parts unknown» lo show dello chef Anthony Bourdain che era il suo compagno. La scelta è direttamente legata alle ultime accuse piovute sull’attrice ...

Quello di Asia Argento è un caso di 'debolicidio' : ecco perché la violenza non ha sesso : ... una mappa mentale virulenta che induce a difendere i propri obiettivi con modalità che causano "ferite" all'interlocutore" , ferite al fisico o/e alla psiche, o mondo interiore, , impedendo quindi ...

X-Factor 2018 - Asia Argento fuori dal cast se confermate le molestie su Jimmy Bennett : Asia Argento rischia di essere esclusa da X-Factor se la notizia riguardante il pagamento di una tangente per mettere a tacere una violenza sessuale risultasse vera

Rain Dove rivela : “Ecco perché ho tradito Asia Argento” : Come lei stessa ha rivelato sui social qualche giorno fa, è stata la modella Rain Dove, compagna di Rose McGowan, a “tradire” Asia Argento consegnando alla polizia di Los Angels i messaggi (poi pubblicati dal sito di gossip Tmz) che l’attrice le aveva mandato ammettendo di aver fatto sesso con Jimmy Bennett. Ora, in un’intervista a Today, Rain Dove ha voluto spiegare i motivi che l’hanno spinta a rendere pubbliche ...

X Factor 12 - Asia Argento licenziata : cosa deciderà Sky e quali sono i papabili sostituti? : Dopo le anticipazioni rilasciate da Fanpage sono diversi giorni che si attende il comunicato ufficiale di Sky per sapere ufficialmente se X Factor 12 farà a meno di Asia Argento. La nuova giudice sembrerebbe avere le ore contate. Tutti la ritengono fuori dal talent e pensano al possibile sostituto. Quale sarà la decisione presa da: Fremantle e Sky Italia in seguito a quanto pubblicato dal New York Times e quindi alle accuse di molestie sessuali ...

Il movimento #metoo scarica Asia Argento con una lettera - : Qualcosa di raro nelle donne di questo settore o nel mondo in generale. Ma poi tutto è cambiato. In un istante. Ho ricevuto una telefonata e una serie di messaggi dalla persona che sto frequentando ...

Rain Dove : «Ecco perché ho consegnato alla polizia gli sms di Asia Argento» : Come sappiamo è stata la modella Rain Dove, compagna da qualche mese di Rose McGowan, altra paladina del #MeToo e grande amica di Argento, a consegnare alla polizia di Los Angeles i messaggi (poi pubblicati dal sito di gossip Tmz) in cui Asia ammetteva di aver fatto sesso con Jimmy Bennett, rendendo nulla di fatto la sua dichiarazione post-scoop del New York Times. La 28enne americana, che rifiuta qualsiasi definizione di genere, aveva già ...

Asia Argento - le foto dell'artista : Asia Argento in alcuni scatti che raccontano in immagini la sua vita e il suo lavoro. Figlia del regista Dario Argento, Asia si è avvicinata giovanissima al mondo dello spettacolo, diventando in particolare attrice e regista. Ha avuto una lunga relazione con Anthony Bourdain, scomparso di recente.

Asia Argento - Rain Dove si corregge sulle foto hot : "Bennett non aveva 12 anni" : Rain Dove spiega su Twitter un malinteso legato agli screenshot con cui ha denunciato alla polizia Asia Argento , nonché al successivo comunicato stampa relativo alla vicenda. La modella, compagna di ...

Pierluigi Diaco : "Asia Argento fuori da X Factor - ha accettato ricatto - puntato dito ed è passata a cassa di visibilità" (VIDEO) : Nel corso della puntata odierna di Non Stop News, il programma mattutino di informazione di Rtl 102.5, si è discusso anche del caso Asia Argento e della sua sempre più probabile (ma non ancora ufficiale) esclusione da X Factor. Il punto di partenza è stato un articolo pubblicato dal sito Linkiesta dal titolo 'Vogliamo Asia a XFactor, senza se e senza ma'. Il direttore Francesco Cancellato, intervenuto in diretta, è stato incalzato dagli ...

Asia Argento accusata di molestie - ecco la lettera con cui #MeToo scarica l’attrice italiana : “Questa settimana in particolare mi ha fatto comprendere quanto noi tutti abbiamo ancora molto da fare, me compresa” inizia così la lunga lettera scritta da Rose McGowan a nome del movimento #MeToo dopo lo scoop del New York Times secondo cui Asia Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett che l’accusava di molestie subite quando era ancora minorenne e le rivelazioni della sua compagna Rain Dove. Il #MeToo era nato ...

Anna Lou - la figlia di Asia Argento denunciata dall’Atac : Nuovi guai per Asia Argento. La figlia Anna Lou Castoldi infatti è stata denunciata dall’Atac per aver imbrattato i sedili di un bus. I fatti risalgono a circa un mese fa, quando la 17enne, frutto della relazione fra la regista e Morgan, aveva postato su Instagram una foto in cui si vantava di aver deturpato con alcune scritte un autobus romano. “Bus Bus” aveva scritto commentando lo scatto con il segno della vittoria. Il post ...

Costanzo contro Asia Argento : "Vada da uno psicologo" : Il giornalista commenta la presunta vicenda di molestie sessuali che vede accusata l'attrice e regista romana: "Ansie...

Anna Lou Castoldi - la figlia 17enne di Morgan e Asia Argento - denunciata dall'Atac di Roma : Il Messaggero ha comunicato che l’Atac ha denunciato Anna Lou Castoldi, la figlia di 17 anni di Morgan e Asia Argento, per aver imbrattato meno di un mese fa con un pennarello i sedili di un autobus e averne pubblicato le foto su Instagram sottolineando un gesto ‘di vittoria’. Continua la maretta in casa Argento, soprattutto dopo lo scandalo sessuale che ha colpito la figlia del regista Dario.-- L’azienda municipalizzata dei trasporti di Roma ...