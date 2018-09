Asia Argento accusata di molestie | la Cnn la cancella dagli episodi dello show di Anthony

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) Dopo lo scandalo che ha travolto, la Cnn ha deciso dire glidi “Parts unknown” in cui l’attrice appariva con il compagnoBourdain, morto suicida a giugno. Una decisione che fa seguito alle recenti accuse nei confronti dell’attrice, paladina del movimento #MeToo: come rivelato da uno scop dle New York Times, l’avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane attore con cui avrebbe avuto un rapporto sessuale quando lui era minorenne, pratica illegale in California. In un comunicato la Cnn fa sapere che fino a quando l’attrice non farà luce sul caso con prove a suo favore, non ci saranno cambiamenti a riguardo: “Dopo i recenti fatti di cronaca a proposito di, la Cnn non manderà più in onda glidi Parts unknown in cui compare, almeno fino a nuova decisione“.e ...