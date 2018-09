Ascolti tv domenica 2 settembre 2018

Ascolti TV | Domenica 26 agosto 2018. L’Allieva 17.3% - Ultimo (7.2%) battuto dalla Formula 1 su Tv8 (8.2%). Homeland parte male (0.8%) : Lino Guanciale ne L'Allieva I dati auditel della giornata di ieri, sono stati diffusi in ritardo. Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 3.055.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Ultimo 4 – L’Occhio del Falco ha raccolto davanti al video 1.390.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Subdola Ossessione ha catturato l’attenzione di 949.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 E Alla Fine Arriva Polly ha ...

Ascolti TV | Domenica 19 agosto 2018. L’Allieva 16.5% - male Ultimo (7.5%). La Domenica Sportiva 8.2% - Aspettando Pressing 4.6% : L'Allieva Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 2.443.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 Ultimo 4 – L’Occhio del Falco ha raccolto davanti al video 1.234.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Mai fidarsi di uno sconosciuto ha catturato l’attenzione di 1.247.000 spettatori (7.6%). Su Italia 1 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero ha intrattenuto 970.000 spettatori con il 6.2% di share. ...

Ascolti TV | Domenica 12 Agosto 2018 : Josephine, Ange Gardien Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 2.229.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale 5 Zucchero – Wanted Tutta un’altra storia ha raccolto davanti al video 1.017.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 gli European Championship (Atletica Leggera) hanno catturato l’attenzione di 1.412.000 spettatori con share del 9.4%; a seguire Seduzione Letale totalizza un a.m. di 735.000 ...

Ascolti TV | Domenica 5 Agosto 2018 : L'Allieva - Alessandra Mastronardi Su Rai1 la fiction in replica L’Allieva ha conquistato 2.134.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.073.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Due Madri per una Figlia ha catturato l’attenzione di 1.195.000 spettatori con share del 7.6%. Su Italia 1 Poliziotto in Prova ha intrattenuto 1.023.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rai3 Amore a ...