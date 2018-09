Arrampicata sportiva | Mondiali 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Kruder e Nonaka vincono i titoli nel boulder - successi di Vezonik e Garnbret a Monaco : Gregor Vezonik conquista la sua prima vittoria in carriera , 2T 1 4z 2 3, mentre Jernej Kruder alza al cielo la Coppa del Mondo grazie al secondo posto odierno , 2T 3z 9 7, davanti all'austriaco ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Kruder e Nonaka vincono i titoli nel boulder - successi di Vezonik e Garnbret a Monaco : A Monaco (Germania) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata per quanto riguarda il boulder, la specialità più tecnica di questa disciplina che debutterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si sono dunque assegnati anche i trofei finali oltre al prestigioso successo in terra teutonica. MASCHILE – Doppia festa per la Slovenia. Gregor Vezonik conquista la sua prima vittoria in carriera (2T 1 4z 2 3) mentre ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : ultima tappa per il boulder - battaglia finale a Monaco : Nel weekend si disputerà a Monaco (Germania) l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva per quanto riguarda il boulder, la specialità più tecnica di questa disciplina che sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In terra teutonica si assegneranno dunque i trofei finali prima di proiettarsi verso i Mondiali in programma tra un mese a Innsbruck. Al maschile i discorsi sono ancora apertissimi: lo sloveno Jerney ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Stefano Ghisolfi secondo ad Arco di Trento! Che spettacolo in Italia : spettacolo ad Arco di Trento dove è sbarcata la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella meravigliosa località dolomitica sono andate in scena le gare di lead e speed con l‘Italia protagonista grazie al solito Stefano Ghisolfi che sta attraversando un momento di forma davvero strepitoso. Il piemontese, dopo la vittoria di Chamonix e i due piazzamenti a ridosso ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia si coccola Ghisolfi - Megos sorprende tutti a Briançon. Solite note al femminile : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva non conosce soste e prosegue imperterrita nel suo fitto calendario. L’appuntamento di Briançon, dove non sono mancate le sorprese, era riservato esclusivamente al lead che sarà poi protagonista anche ad Arco di Trento nel prossimo weekend quando tornerà anche lo speed. La sorpresa si chiama Alexander Megos, 24enne tedesco che non aveva mai trionfato nel massimo circuito ma che era reduce dal ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Arco di Trento 2018 : date - programma - orari e tv : La Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva è pronta per sbarcare in Italia: appuntamento ad Arco di Trento per venerdì 27 e sabato 28 luglio. Il massimo circuito di questo sport che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà assoluto protagonista nella splendida località dolomitica. Si tornerà in parete con lead e speed. L’Italia proverà a essere assoluta protagonista con le sue stelle, su tutte Stefano Ghisolfi che ha ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Stefano Ghisolfi quinto a Briançon - vincono Megos tra gli uomini e Gambret tra le donne : Si è conclusa la tappa di Briançon della Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, riservata alla sola specialità Lead. Tra gli uomini, il vincitore è stato Alexander Megos (Germania), mentre tra le donne ha vinto la slovena Jania Gambret. Nella città alpina francese si è riversata molta gente, che ha sfidato anche le intemperie del meteo (nel weekend, un paio di piogge hanno provato a disturbare invano il programma). Nella gara maschile, ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : Stefano Ghisolfi in finale a Briançon - non ce la fa Laura Rogora : Torna la Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva 2018, e lo fa di nuovo in Francia, a Briançon, con il solo pianeta del lead impegnato nell’arco di due giorni. Si sono svolte poco fa le semifinali dell’evento nella città alpina. Tra gli uomini, Stefano Ghisolfi, già vincitore pochi giorni fa a Chamonix, si è qualificato per l’atto conclusivo; tra le donne, pur non sfigurando, Laura Rogora non riesce ad arrivare allo sbarramento ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Briançon : La Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva fa tappa a Briançon, in Francia, dove tra venerdì 20 e sabato 21 luglio si disputerà la terza prova del lead. Questo l’elenco dei convocati dell’Italia, diramato dal Direttore Tecnico Pietro Pozza, d’accordo con il Tecnico di Specialità Luca Giupponi: Stefano Ghisolfi G.S. Fiamme Oro Moena Stefano Carnati Ragni Di Lecco Francesco Vettorata G.S. Fiamme Oro Moena Marcello Bombardi Centro ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : MAESTOSO Stefano Ghisolfi! Vittoria memorabile a Chamonix - Italia in trionfo : Uno strepitoso Stefano Ghisolfi ha fatto risuonare l’Inno di Mameli a Chamonix (Francia) e ha trionfato nella prestigiosa tappa transalpina valida per la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva. Un successo eccezionale per il piemontese che, dopo il quarto posto di pochi giorni fa a Villars, ha fatto subito la differenza nel secondo appuntamento stagionale per quanto riguarda il lead. Il 25enne, secondo in classifica generale lo ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : a Chamonix nuova battaglia. Ghisolfi vuole il podio - Gontero e Fossali outsider. Tutti i favori tra lead e speed : Turno infrasettimanale per la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva che fa tappa a Chamonix (Francia). La disciplina che farà il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2002 sarà protagonista nella rinominata località transalpina con le specialità di lead e speed dall’11 al 13 luglio. Si torna subito a gareggiare dopo l’appuntamento di Villars, con praticamente gli stessi protagonisti che cercheranno di replicarsi. Nel lead ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Chamonix : La Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva fa tappa a Chamonix, in Francia, dove tra giovedì 12 e venerdì 13 luglio si disputeranno la seconda prova del lead e la quinta dello speed. Questo l’elenco dei convocati dell’Italia, diramato dal Direttore Tecnico Pietro Pozza, d’accordo con i Tecnici di Specialità Luca Giupponi e Aldo Reggi: · Stefano Ghisolfi G.S. Fiamme Oro Moena · Stefano Carnati Ragni Di Lecco · Francesco ...

Arrampicata sportiva - Coppa del Mondo Villars 2018 : Ghisolfi sfiora il podio - Dalla Brida si rivela - Fossali e Gontero sottotono : Nel weekend è tornata protagonista la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata sportiva, disciplina che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo spettacolo non è mancato a Villars (Svizzera) dove è proseguito il cammino dello speed e dove ha fatto l’esordio stagionale il lead, le specialità più tecnica. Proprio qui l’Italia ha ottenuto il risultato migliore con Stefano Ghisolfi che ha sfiorato il podio: il piemontese, già ...