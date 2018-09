Argentina | Macrì lancia piano di austerità Ultime notizie | crisi del peso | tasse e

Crisi Argentina - Macri : "Via ministeri e aumenti tasse sull'export" : ministeri soppressi e aumento della tassazione sulle esportazioni. Queste le due misure annunciate dal presidente argentino Mauricio Macri per ridurre il deficit di bilancio e stabilizzare l'economia.

Argentina in crisi - Macri : “Tassa sulle esportazioni e taglio di alcuni ministeri per ridurre il deficit. Servono sacrifici” : Il presidente dell’Argentina, Mauricio Macri, ha annunciato un pacchetto di misure di austerità tra cui imposte sulle esportazioni e l’eliminazione di alcuni ministeri per ridurre il deficit di bilancio e stabilizzare l’economia. L’annuncio dell’ex presidente del Boca Juniors ed imprenditore è arrivato al termine di una settimana di fuoco in cui il peso si è svalutato del 30% sul dollaro costringendo la Banca centrale a elevare i ...

DIARIO Argentina/ Macri deve scegliere tra "Tangentopoli" sudamericana e Costituente : Non siamo di fronte alla replica del tragico dicembre 2001, ma a una situazione che si conosceva almeno dal 2014 e che è destinata ad amplificarsi nel tempo. ARTURO ILLIA(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 06:07:00 GMT)DIARIO ARGENTINA/ La nostra Mani pulite è partita da otto quaderni, di A. IlliaDIARIO USA/ Democratici vs repubblicani, vincerà l'America che non vuol cambiare nulla, di G. Sidoli

Argentina - la banca centrale alza i tassi al 60%/ Peso fuori controllo - Macri chiede salvataggio a Fmi : Argentina, la banca centrale alza i tassi al 60%. Ultime notizie: Peso fuori controllo, presidente Mauricio Macri chiede di accelerare salvataggio a Fmi(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 09:47:00 GMT)

Argentina - peso fuori controllo : tassi di interesse al 60%. Macri chiede a Fmi di accelerare salvataggio da 50 miliardi : Crolla il peso argentino, che tocca il suo minimo storico, costringendo la banca centrale ad alzare i tassi di interesse di 15 punti percentuali al 60%, il livello più alto al mondo. È crisi profonda per Buenos Aires e l’impegno del Fmi a rivedere la tempistica dei pagamenti previsti nell’ambito del piano di salvataggio da 50 miliardi di dollari non basta. E con l’apprezzamento del dollaro e l’inflazione che viaggia al ritmo del 35%, il ...

Argentina : crisi dollaro - Macri convoca ministri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Crisi Argentina : Macri bussa all'Fmi - crolla il peso : Oltre all'inflazione, vicina al 30% annuo, uno dei valori più alti del mondo, e la tendenza recessiva del Pil, il governo liberista di Macri non ha saputo infondere fiducia né dare credito alla ...

Nuova emergenza Argentina : Macri chiede al Fmi di accelerare gli aiuti - il peso in caduta libera : L'Argentina ha chiesto al Fondo monetario internazionale di accelerare i pagamenti previsti dal piano di 50 miliardi di dollari approvato nei mesi scorsi da Washington per allentare la crisi finanziaria nel paese. La richiesta di Buenos Aires moltiplica la pressione sul peso: la moneta Argentina continua a perdere terreno rispetto al dollaro. Il cambio è vicino ai 34 pesos per un biglietto verde, perdendo il 40% del suo valore da ...