Appscope è lo store delle Progressive Web Apps

Appscope : un grande store virtuale di applicazioni per tutti gli smartphone senza necessità di installarle e occupare spazio : Appscope è un sito web basato sulle Progressive Web Apps (in breve PWA) cioè applicazioni per tutti gli smartphone, basate sul web, che occupano uno spazio minimo di archiviazione sullo smartphone e non necessitano di installazione. Questo store virtuale è il futuro delle app, nato dai progressi nelle tecnologie dei browser Web che hanno reso possibile la creazione di applicazioni web che imitano e offrono le stesse funzionalità delle ...