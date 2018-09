Apple Car | arriva il primo incidente in California Ma il software non c’entra

Guida autonoma - Primo incidente per la Apple Car : La Apple ha comunicato che una delle Lexus RX 450h utilizzate per i collaudi dei sistemi di Guida autonoma è stata coinvolta in un incidente. Il tamponamento, risalente al Primo pomeriggio dello scorso 24 agosto ma comunicato solo nelle ultime ore, non avrebbe avuto conseguenze fisiche sugli occupanti delle due vetture coinvolte.Causato dalla distrazione umana. Secondo le ricostruzioni, il Primo sinistro in assoluto di un prototipo a Guida ...

Mcdonald’s "si trasforma" in Apple Store/ Novità anche per il McRoyal Deluxe : carne fresca : Mcdonald’s "si trasforma" in Apple Store/ Novità anche per il McRoyal Deluxe: ora conterrà solamente carne fresca. L'azienda americana cambia strategia(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 08:29:00 GMT)

Apple Tree Yard 2 - ci sarà? / Anticipazioni seconda stagione : Mark Costley uscirà dal carcere : Apple Tree Yard 2, ci sarà: le Anticipazioni seconda stagione rivelano che Mark Costley, protagonista indiscusso del sequel, uscirà dal carcere. Riabbraccerà la sua Yvonne?(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:09:00 GMT)

Apple Car - come far conoscere a passeggeri e pedoni cosa decide l'auto a guida autonoma - : La Mela ha in precedenza avuto contatti con varie aziende del mondo automobilistico, incluse Magna Steyr , la Foxconn delle auto, e BMW, oltre ad aver registrato diversi brevetti legati alla guida ...

iPhone 2018 - Apple Pencil per i nuovi X e X Plus? | Rumors caratteristiche - data uscita e prezzo dei 3 melafonini : iPhone 2018, Apple Pancil per 2 dei nuovi modelli. Immagine: Ansa iPhone 2018, Apple Pencil per i nuovi X e X Plus? - Rumors caratteristiche, data uscita e prezzo dei 3 melafonini Avevamo anticipato l'...

Hackera server Apple - sedicenne australiano scarica 90GB di dati : sedicenne australiano Hackera i server Apple e scarica 90GB di dati perché “grande fan” che, un giorno, sogna di lavorare a Cupertino. È quanto riportata dal quotidiano australiano The Age. server Apple Hackerati Da quanto riporta il quotidiano australiano l’hacker sedicenne della provincia di Melbourne avrebbe avuto accesso ai server Apple per almeno un anno. In questo periodo di tempo ha scaricato 90GB di dati riservati anche ...

iPhone 2018 - nuovi rumors su prezzo e caratteristiche : Apple Pencil e nuova memoria da 512 giga | Data uscita : iPhone 2018, nuovi rumors su prezzo e caratteristiche. Immagine: Optima Italia iPhone 2018, nuovi rumors su prezzo e caratteristiche: Apple Pencil e nuova memoria da 512 giga - Data uscita Ormai è ...

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo l'Apple Car arriverà tra il 2023 e il 2025 - : La Mela ha in precedenza avuto contatti con varie aziende del mondo automobilistico, incluse Magna Steyr , la Foxconn delle auto, e BMW, oltre ad aver registrato diversi brevetti legati alla guida ...

Apple Presenta I Nuovi MacBook Pro 2018 : Potenti E Molto Cari : MacBook Pro: ecco i Nuovi modelli, processori fino a 6 core. Prezzi, caratteristiche e scheda tecnica Nuovi MacBook Pro 2018. Tutto quello che devi sapere sui Nuovi MacBook Pro 2018 Nuovi MacBook PRO 2018 Neanche il tempo di digerire i rumor che Apple Presenta ufficialmente i Nuovi computer portatili MacBook Pro 2018. Nessuna conferenza stampa, nessun annuncio in […]