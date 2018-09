Apertura caccia in provincia di Ragusa | denunciati due cacciatori

Il WWF si oppone alla pre Apertura della caccia approvata in ben 14 regioni a partire dal 1 settembre : ... come ogni anno, saranno impegnate su tutto il territorio italiano per tutelare gli animali.» Autore Sandro Alioto Categoria Scienza e Tecnologia

Caccia : «Bene la pre Apertura - ne benificia l'agricoltura. La Regione non si è fatta intimidire» : «La Caccia per le specie oggetto della delibera, svolta nel rispetto delle direttive e della scienza " dice Romagnoli " può essere pienamente e legittimamente praticata dai Caccia tori senza provocare ...

Animali - Zingaretti accoglie la richiesta degli animalisti italiani : “No alla pre-Apertura della caccia nel Lazio” : “La Regione Lazio è all’avanguardia in Italia per la tutela della fauna. Esprimiamo il nostro apprezzamento per la scelta del Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e della Giunta Regionale, che hanno accolto la richiesta degli Animalisti italiani Onlus di non autorizzare alcuna pre-apertura della Stagione Venatoria”. Lo rende noto Walter Caporale, Presidente di Animalisti italiani Onlus. “Si tratta di una scelta di civiltà – ...