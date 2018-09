Antonio Tajani dura critica a Salvini e attacco frontale al Governo 5 Stelle

Antonio Tajani (FI) : “Spero che Salvini convinca Orban a modificare l’accordo di Dublino” : Il Presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in collegamento con L’aria che tira estate (La7) alla vigilia dell’incontro del Ministro degli Interni Matteo Salvini con il premier ungherese Viktor Orban. “Mi auguro che il ministro Salvini convinca Orban a approvare la riforma di Dublino – ha detto -. Il numero dei rifugiati per loro non sarebbe così alto e ci sono tre anni di ...

Antonio Tajani - la rivoluzione di Forza Italia : sfida web per rispondere all'attivismo di Matteo Salvini : Antonio Tajani sta cercando di rivoluzionare Forza Italia partendo dalla comunicazione. Il vicepresidente del partito ha creato un web-team di esperti, volontari e parlamentari che per anni sono stati ...

Antonio Tajani - cittadinanza onoraria dal Comune di Francavilla in Sinni : Il Comune di Francavilla in Sinni, in Basilicata, ha deciso di conferire ad Antonio Tajani, la cittadinanza onoraria. Il Presidente del Parlamento europeo sarà in piazza Viceconte per presenziare alla ...

Antonio Tajani - l'avvertimento a Matteo Salvini : 'Che fine fai senza i nostri voti' : Per ora il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani , si limita agli appelli nei confronti di Matteo Salvini , se questi diventeranno minacce lo dirà solo il tempo e le prossime mosse del ...

Antonio Tajani : "Il governo durerà poco Salvini mollerà Di Maio" : Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha le idee chiare sugli scenari del governo. In un'intervista a Qn traccia il futuro dell'esecutivo: "Il governo durerà poco. Salvini mollerà Di Maio, anche perchè il malcontento delle piccole e medie imprese e dell"Italia del Nord sta crescendo... seguire i 5 stelle gli fa perdere i consensi". Secondo il presidente del Parlamento Europeo, la luna di miele tra il Carroccio e i Cinque Stelle sarebbe ...

Antonio Tajani : 'Bloccare la Tav sarebbe una scelta scellerata' : Una politica contro le infrastrutture fa soltanto danni". Per Tajani la Tav "crea occupazione, riduce le emissioni di CO2 e riduce i rischi sulle strade: guardate cosa è accaduto l'altro giorno a ...

Antonio Tajani - la proposta a Matteo Salvini : 'Scarica i M5s e governiamo insieme - troviamo i voti in aula' : 'No, no. Il Centrodestra esiste. C'è un Centrodestra di governo in Veneto, in Friuli, in Liguria, in Lombardia, in Molise. Il Centrodestra esiste eccome', premette Antonio Tajani in un'intervista ad ...

Antonio Tajani punge Matteo Salvini : 'Più che di Tav - si occupi dei centri sociali' : Dopo la chiusura agostana del parlamento e la 'pausa della politica', non si potrà menare il can per l'aia ancora troppo a lungo e Matteo Salvini sa di dover dar conto ai suoi elettori degli impegni ...

Paolo Del Debbio - bomba su Forza Italia : 'Oggi non comanda Silvio Berlusconi ma Antonio Tajani' : La verità su una Forza Italia nel caos e sempre più orfana di Silvio Berlusconi , almeno la sua verità, Paolo Del Debbio la consegna in un'intervista a Il Fatto Quotidiano . Tra i fondatori del ...

Antonio Tajani : “Silvio Berlusconi sarà candidato alle Europee a Napoli” : Il neo vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parla di rilancio del partito: "Siamo vivi e saremo competitivi", anche grazie alla ridiscesa in campo di Silvio Berlusconi che dovrebbe essere candidato a Napoli alle prossime elezioni Europee. Secondo Tajani, per lo sviluppo del Sud gli altri partiti mancano di idee concrete, mentre Fi lancia "un fondo europeo per il Sud" di 20 miliardi.Continua a leggere

Antonio Tajani : 'Questo governo Lega-M5s non durerà' : Non ha una politica economica, non ha un progetto coerente per il Paese, non ha visione', 'dovrebbero tornare a pensare a come dar vita a un governo di centrodestra, perché gli elettori che hanno ...

Antonio Tajani annuncia : “Silvio Berlusconi capolista alle europee” : Silvio Berlusconi tornerà ufficialmente in politica il prossimo anno. “Ho chiesto di candidarsi alle europee, credo sia giusto che lui

Bruno Vespa : Antonio Tajani non basta - Silvio Berlusconi ha poco tempo per fare la sua ultima rivoluzione : 'Quanto durerà l'intesa tra Salvini e Di Maio ? Una intera legislatura o soltanto fino alle prossime elezioni europee che testeranno la forza individuale di ciascun partito?', si chiede Bruno Vespa ...