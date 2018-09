Animali | Wwf | la strade di elefanti in Botswana dimostra che il bracconaggio è a livelli

Animali - Wwf : un nuovo stormo di ibis eremita è arrivato nell’Oasi di Orbetello : Un nuovo stormo di ibis eremita ha raggiunto l’Oasi WWF di Orbetello. Partiti in 31esemplari il giorno di Ferragosto dal Lago di Costanza in Germania e accompagnati da due “mamme adottive” a bordo di ultraleggeri a motore per indicare loro la direzione, sono giunti a destinazione in 29. Gli altri due, durante una delle soste, hanno subito un attacco da parte di una volpe mentre riposavano in voliera. Sono ormai diversi anni che giovani di ibis ...