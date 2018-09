Angelo Vassallo | Pollica ricorda il sindaco pescatore E chiede verità sul suo assassinio

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018) Il prossimo 5 settembre ricorre l’ottavo anniversario dell’omicidio di, ildiin Cilento, ridente località sul mare in Campania. Ridente lo è stata finché nove colpi di pistola posero fine, una sera qualsiasi di fine estate, alla vita di un cittadino che aveva fino ad allora onorato il mandato di, in un luogo del profondo Sud, diventato grazie al suo impegno una meta turistica di qualità e un comune all’avanguardia per la tutela ambientale della costa e del mare, fino a meritarsi la bandiera blu del Fee (Foundation for environmental education), le Cinque vele Legambiente – il massimo attributo per la qualità delle acque – e il riconoscimento Unesco come luogo privilegiato della dieta mediterranea. Sembrano cose scontate ora che è passato del tempo, ma quanta fatica abbiano comportato per il lavoro die cosa abbiano ...