Android | nuovo bug Smartphone vulnerabili | ecco cosa fare per evitare dei rischi

Expert sta per lanciare il nuovo volantino "Il regalo è multifunzione", valido dal 6 al 23 settembre 2018: come sempre non potevano mancano, tra i molti sconti, le offerte su smartphone e tablet Android.

Google ha deciso di revisionare l'aspetto di molti servizi proponendo agli utenti una grafica moderna. Anche Messaggi Android Web, che permette di visualizzare […]

Carrefour lancia il nuovo volantino "Sottocosto", valdo fino al 7 settembre 2018. Siete curiosi di sapere quali saranno gli smartphone in promozione?

Messaggi Android si aggiorna alla versione 3.5 introducendo la nuova interfaccia grafica e il tema scuro: ecco cosa cambia e come ottenere questa ultima versione tramite APK.

Stando a quanto rivelato da E.K. Chung, Google sta rendendo il sistema di navigazione su gesture di Android 9 Pie quello suo principale

Durante il Cloud Next 2018, Google ha dato un piccolo assaggio dell'aggiornamento che riguarderà a breve Gmail per Android

G Data ha rilasciato il Malware Android Report relativo al primo semestre 2018: sono 2.040.293 le applicazioni dannose per Android, con un incremento del 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Di tanto in tanto il team di sviluppo di Android organizza un AMA su Reddid in cui incontra sviluppatori e appassionati del robottino. Ecco un sunto

Google va oltre Android : sarà sostituito dal nuovo sistema operativo Fuchsia : Proprio nei giorni in cui Android è balzato agli onori della cronaca per la mega sanzione firmata Ue, Google spinge forte sull'acceleratore per guardare oltre il robottino. L'idea esiste già e si chiama Fuchsia, e nel giro di tre-cinque anni sostituirà Android per andare oltre gli smartphone: dal pc alla casa connessa. Sul progetto, però, ci sono diversi nodi da sciogliere...

COSA SUCCEDE AD Android DOPO LA MULTA A GOOGLE DA 4.3 MILIARDI?/ Poco probabile lo sviluppo di nuovo OS : GOOGLE, MULTA record: 4.3 miliardi per ANDROID. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:51:00 GMT)

Microsoft sta lavorando ad un nuovo smartphone…con Android [Rumor] : Se da un lato Microsoft è un’azienda molto attiva per il cloud, i computer quantistici, l’Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale, la produttività aziendale, l’istruzione, il gaming e i PC Windows, dall’altro non può certamente abbandonare il segmento degli smartphone che raggiunge due miliardi di utenti. Il Colosso di Redmond ha provato, con Windows Phone, a produrre degli smartphone dotati del proprio sistema ...

Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di Google Drive per Android che introduce la visualizzazione di file Microsoft Office protetti da password