Anche la CNN fa fuori Asia Argento dopo lo scandalo molestie su Bennett | ma X Factor 12?

(Di lunedì 3 settembre 2018)la CNN prende le distanze dalosu, ritirando alcuni episodi della serie Parts Unknown in cui è apparsa l'attrice italiana ora al centro delle polemichel'inchiesta del New York Times sul suo accordo economico con la presunta vittima.Il caso è ormai noto: laha pagato una sorta di risarcimento di 380mila dollari all'ex baby star Jimmyche minacciava di accusarla disessuali per un rapporto sessuale avuto nel 2013, quando il ragazzo aveva solo 17 anni.la smentita da parte dell'attrice, che ha negato di aver consumato un rapporto con l'attore, e la versione dicorroborata da fotografie, a complicare la posizione dell'attrice sono arrivate le rivelazioni dell'amica Rose McGowan e della sua compagna, con l'ammissione di quest'ultima di aver fornito sms della- contenenti inequivocabili ...