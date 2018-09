America senz' anima

Stan Brock - addio all’attore che diventò filantropo : nelle sue cliniche cure gratis a 700mila Americani senza assicurazione : Fu sulla sua pelle che capì quello che doveva fare. “Un cavallo di nome Diavolo mi aveva disarcionato e quando mi ripresi, mi sentii dire che l’ospedale più vicino era a 26 giorni di viaggio”. Così Stan Brock, domatore di animali in tv e star dei B movies di Hollywood, nel 1985 decise di fondare la Remote Area Medical, la onlus che cura chi si trova in luoghi senza servizi medici: nel Terzo Mondo, certo, ma anche negli Stati Uniti dove la Ram ...

Meghan Markle senza Harry/ Tutta sola tra Canada e America per incontrare gli amici e la madre : Meghan Markle, Tutta sola, è partita con un volo Air Canada per trascorrere qualche giorno a Toronto insieme agli amici. Dopo andrà a Los Angeles, qui incontrerà in padre?(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:49:00 GMT)

12 morti, 75 persone ferite. Tra quelli che hanno perso la vita, un bambino. Questo è il bollettino di guerra di Chicago, Illinois, nel weekend appena trascorso. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 06:08:00 GMT)

FINE DEL CENTRODESTRA/ Salvini ha già pronto il nuovo partito all'Americana (senza Berlusconi) : Difficile pensare che l'alleanza tra Lega e Forza Italia possa andare avanti. Matteo Salvini sembra avere poi un chiaro progetto in mente, spiega VINCENZO PAOLO CAPPA(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 06:01:00 GMT)

Visco : Italia più vulnerabile di 10 anni fa. Tria : rischio ribasso per il Pil. Patuelli : ?senza Europa rischio SudAmerica : All’assemblea annuale dell’Abi il monito del presidente Patuelli:?«L’Italia scelga la Ue o rischia di finire nei gorghi di un nazionalismo simile a quelli Sudamericani». Il governatore Visco:?fondamentale mantenere l’equilibrio nei conti pubblici per non far deragliare lo spread. Per il ministro dell’Economia la previsione negativa si spiega con il rallentamento della produzione e delle esportazioni...

Senza di lei le Lezioni Americane non le avremmo mai lette : Anni Sessanta. Parigi. Italo Calvino incontra Esther Judith Singer. O forse Esther Judith Singer incontra Italo Calvino. Era venuta da Buenos Aires nella vecchia Europa, quella ragazza. Era arrivata a metà anni Cinquanta a bordo del transatlantico Giulio Cesare, portandosi dietro il bagaglio pesante di un matrimonio fallito e di un figlio piccolo. Esther, da sempre detta Chichita, lavora come traduttrice. Vive le difficoltà del ...

Enel rafforza la propria presenza in America Latina : Teleborsa, - Enel acquista il 21% di Ufinet International . Tramite Enel X S.r.l., l'utility italiana ha firmato un accordo con una holding controllata da Sixth Cinven Fund , fondo gestito dalla ...