Ambiente | al via i negoziati ONU per proteggere la biodiversità in alto mare

Economia e Ambiente. Centrale Biomasse di Russi : dal 4 settembre al via i test di funzionamento : Ambiente , Economia

Facebook : in test un nuovo layout in Ambiente 'Gruppi' - e l'aggiunta dei contatti via codice QR : Facebook , impostosi come re dei social network grazie alla capacità di creare connessioni, sia testuali che multimediali, con persone sparse in tutto il mondo, ha sempre attenzionato a dovere i suoi gruppi, piccole community online di persone unite in base ad interessi comuni: proprio i gruppi di Facebook, in questi giorni, stanno sperimentando nuove ...

Iolanda Nanni è morta/ Pavia - la deputata M5s stroncata da un tumore : l'impegno nell'Ambiente e nei trasporti : E' morta Iolanda Nanni, parlamentare del Movimento 5 Stelle: aveva 49 anni, aveva combattuto a lungo contro una grave malattia.

Ambiente - Bosch avvia collaborazione con Ceres Power : Roma, 22 ago., askanews, - Bosch ha avviato una collaborazione strategica con Ceres Power sulla flessibilità nell'alimentazione elettrica di città e industrie. Bosch è impegnata nello sviluppo della ...

LegAmbiente premia i difensori della legalità : “Riconoscimenti a Saviano e Fanpage.it” : Legambiente ha reso noti i nomi dei premiati per "Ambiente e legalità", il riconoscimento che dedica ogni anno ai difensori della legalità. Tra questi, lo scrittore Roberto Saviano per "l'impegno costante e concreto, attraverso le sue opere e la sua testimonianza di scrittore, nel denunciare le mafie", e i giornalisti di Fanpage.it per l'inchiesta "Bloody Money".Continua a leggere

Da Saviano al medico di Pozzallo : LegAmbiente premia i difensori della legalità : Il riconoscimento è andato ad amministratori, giornalisti, rappresentanti delle forze dell'ordine, magistrati e cooperative. Lo scrittore: "Come un abbraccio, in questa fase in cui ricevo sputi e fango"

#iosonoAmbiente - al via la campagna per spiagge plastic free : Parte domenica 5 agosto da Sabaudia, località balneare del Parco nazionale del Circeo, la campagna estiva del ministero dell’Ambiente per sensibilizzare contro l’abbandono della plastica sulle spiagge e per promuovere il bando della plastica monouso. Realizzata in collaborazione con il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e la Guardia Costiera, fa parte della più ampia iniziativa di comunicazione ...

Al via il Corso di Navigazione - Ambiente e Cultura del Centro Velico Caprera : E’ salpato, Sabato 21 luglio, il primo Corso di Navigazione, Ambiente e Cultura del Centro Velico Caprera. Un’assoluta novità per la più prestigiosa scuola di vela del Mediterraneo che ha pensato di unire i contenuti di un classico Corso di cabinato ad un’esperienza formativa dal punto di vista Culturale e naturalistico, grazie alla presenza di un esperto di biologia marina e di storia marinara, il naturalista Stefano Nannarelli, che farà ...

Ambiente - al via sul Po progetto pilota contro i rifiuti in mare : Ferrara, 18 lug., askanews, - Comincia dal Po un''operazione prevenzione' contro i rifiuti in mare: il principale corso d'acqua italiano contribuisce infatti a far dell'Adriatico il mare italiano con ...

Ambiente - Costa-Zingaretti - avviato percorso collaborativo : Roma, 11 lug., askanews, - Un incontro cordiale e collaborativo quello che si è svolto oggi pomeriggio presso il ministero dell'Ambiente tra il ministro Sergio Costa e il presidente della Regione ...

San Vito Lo Capo - al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival : Difendere l'ambiente si può. E il racconto può essere un'arma. Preceduto da due giorni di anteprime , l'8 e il 9 luglio, poi dal 10 al 15 luglio a San Vito Lo Capo , TP, si srotola il SiciliAmbiente ...

S. Vito Lo Capo al via SiciliAmbiente Documentary Film Festival : Diritti Umani nel mondo" alla quale prenderà parte Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Alle 21.15 "Letture di storie e testimonianze di donne , violenza, resilienza, attivismo, ...

Fise/AssoAmbiente : Al via la campagna estiva #NoLittering : Roma, 5 lug., askanews, - Partirà il prossimo 10 luglio la campagna contro l'abbandono dei rifiuti '#NoLittering, Non abbandonarmi!', promossa da Fise Assoambiente, l'Associazione delle imprese che ...

LegAmbiente - al via i campi estivi : ... scienziate, medici, astrofisiche, matematiche e ricercatrici che hanno dato un contributo fondamentale alla scienza, all'ecologia e al mondo. Ipazia e Samantha Cristoforetti, Rosalind Franklin e ...