All' Ifa di Berlino si è parlato più di frigoriferi che di smartphone

FIFA Best Player : Buffon escluso dAlla corsa ai premi - Ronaldo in finale con Modric e Salah per il premio di miglior giocatore : La FIFA ha annunciato i tre candidati finalisti al premio di miglior portiere dell’anno: sono Thibaut Courtois, appena passato al Real Madrid, Hugo Lloris del Tottenham e Kasper Schmeichel del Leicester. Assente Gigi Buffon, che probabilmente paga l’espulsione contro il Real Madrid, il fatto che la Juventus sia uscita ai quarti di finale della Champions e la mancata partecipazione al Mondiale dell’Italia. La Federazione ...

The Best FIFA FootbAll Awards 2018 – Pubblicati i nomi dei finalisti : sfida tra Cristiano Ronaldo - Modric e Salah : La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dei FIFA Football Awards 2018 La FIFA ha pubblicato i nomi dei finalisti dell’edizione 2018 dei FIFA Football Awards, i premi più importanti del mondo del calcio. Come miglior giocatore ci sono in corsa Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. I vincitori saranno premiati alla Royal Festival Hall di Londra il 24 settembre. Il portoghese della Juventus in corsa anche per il miglior ...

Sony AIBO a IFA 2018 : il cagnolino robot che si emoziona e impara grazie All’intelligenza artificiale : Intelligenza artificiale applicata alla meccatronica. Questo è AIBO, il cagnolino robot di Sony che, dopo una lunga progettazione (è giunto alla sesta versione) e l’arrivo sul mercato giapponese a gennaio, è stato mostrato per la prima volta in Europa. L’azienda ha infatti sfruttato la vetrina mediatica dell’IFA di Berlino per tirare la volata a questo particolare prodotto, pensato per offrire una vera e propria forma evoluta ...

F1 2018 domina la classifica software italiana. Seguono FIFA 18 e CAll of Duty : WWII : F1 2018 di Codemasters è stato reso disponibile sul finire del mese scorso e, a quanto pare, è risultato piuttosto apprezzato dai giocatori italiani.Stando alle ultime classifiche, infatti, il gioco dedicato alla Formula 1 ha conquistato la prima posizione. Il podio viene chiuso da FIFA 18, sempre nelle parti alte della graduatoria e da Call of Duty: WWII. Vediamo qui sotto le classifiche relative alla week 34 del 2018.Read more…

Eurozona - continua a rAllentare la crescita del PMI manifatturiero : continua a rallentare la crescita del settore manifatturiero dell'Eurozona, anche nel mese di agosto. L'Indice finale IHS Markit PMI del Settore manifatturiero dell'Eurozona è diminuito dal valore di ...

Fifa 19 : nuovi modi di stoppare e controllare il pAllone grazie All’Active Touch System! : Nuovo video tutorial dedicato a Fifa 19! Lo Youtuber Kazooie94 ci mostra come l’Active Touch System presente nel nuovo titolo di Electronic Arts offra nuove possibilità per stoppare e controllare il pallone, mai viste nei capitoli precedenti Fifa 19 sarà disponibile a partire dal 28 settembre su Playstation 4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. […] L'articolo Fifa 19: nuovi modi di stoppare e controllare il pallone grazie ...

Il Premier del PortogAllo a Parma per tifare Ronaldo : “Sono un grande tifoso di Cristiano Ronaldo, tutti sono suoi tifosi e non solo in Portogallo, ma in tutto il mondo”. Così Antonio Costa, primo ministro del Portogallo, ospite nello stadio Tardini, a Parma, per seguire la sfida fra Parma e Juventus. Costa ha seguito il match al fianco del leader del Pd, Maurizio Martina. “Io sono qui comunque anche per seguire Bruno Alves e Cancelo”, ha aggiunto Costa, ringraziando ...

Huawei Kirin 980 vs Snapdragon 845 : i primi dati prestazionali a confronto dAll’IFA : Sono stati forniti alcuni dati prestazionali del nuovo chipset Huawei Kirin 980 confrontato con lo Snapdragon 845, il chipset per smartphone android attualmente più veloce sul mercato.Durante la fiera dell’IFA 2018 di Berlino, Huawei ha ufficializzato il suo nuovo chipset top di gamma di ultima generazione il Kirin 980, il primo chipset ad utilizzare un processo produttivo a 7nm.Huawei Kirin 980 vs Snapdragon 845: i primi dati disponibili ...

Huawei Mate 20 Lite è All’IFA e lo abbiamo provato : davvero niente male (video anteprima) : Scopri Huawei Mate 20 Lite nella nostra video anteprima, il nuovo smartphone della famiglia Mate con Kirin 970 e caratteristiche tecniche di rilievo. L'articolo Huawei Mate 20 Lite è all’IFA e lo abbiamo provato: davvero niente male (video anteprima) proviene da TuttoAndroid.

Fifa 19 Carriera Allenatore : tutte le novità! : In questo articolo ci soffermeremo su quelle che sono le news relative alla Carriera allenatore, una delle modalità da sempre più apprezzata da parte degli appassionati. Pur non essendo ad oggi trapelate informazioni ufficiali, grazie al rilascio della beta chiusa di Fifa 19, purtroppo riservata ad un numero ristretto di utenti negli Stati Uniti ed in Inghilterra, e nonostante […] L'articolo Fifa 19 Carriera allenatore: tutte le novità! ...

Piatek ammicca All'Inter : 'La prendevo sempre a Fifa. Ronaldo il mio idolo' : Il nuovo attaccante del Genoa Krzystof Piatek si è confessato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport . Alla vigilia del match di campionato contro il Genoa, il centravanti polacco ha raccontato le sue prime sensazioni dopo l'esordio con gol nel campionato italiano. Un debutto da record, visto ...