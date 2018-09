Alessia Prete e Matteo Gentili si sposano? L' abito c' è già!

MATTEO GENTILI E Alessia Prete A POMERIGGIO 5/ L’ex di lei avverte il calciatore : “E’ una falsa” : MATTEO GENTILI e ALESSIA PRETE saranno gli ospiti della prima puntata di POMERIGGIO 5 con Barbara d'Urso; il contenitore pomeridiano torna oggi dalle 17 in poi.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Matteo Gentili e Alessia Prete a Pomeriggio 5/ La coppia nata al Grande Fratello si racconta da Barbara d’Urso : Matteo Gentili e Alessia Prete saranno gli ospiti della prima puntata di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso; il contenitore pomeridiano torna oggi dalle 17 in poi.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:41:00 GMT)

Grave lutto per l’ex gieffina Alessia Prete : 'Sono distrutta non doveva andare così' : Alcuni giorni fa una delle concorrenti più simpatiche della quindicesima edizione del popolare reality show “Grande Fratello” condotto dalla presentatrice napoletana Barbara D’Urso [VIDEO] ha catturato l’attenzione sui social network con un post straziante. Si tratta di Alessia Prete che nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore, dato che la sua relazione sentimentale con il bel toscano Matteo Gentili nata sotto i riflettori delle ...

Grande Fratello 15 - Alessia Prete : grave lutto per l'ex concorrente : Alessia Prete è stata sicuramente una delle concorrenti più piacevoli e simpatiche della quindicesima edizione del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 durante la scorsa primavera.Nel corso della sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà, inoltre, la 23enne torinese ha anche trovato l'amore: da molti mesi, infatti, Alessia fa coppia fissa con Matteo Gentili, il calciatore ex fidanzato di Paola Di Benedetto, ex concorrente ...

“Sono distrutta. Mi tremano le mani”. Grave lutto per Alessia Prete del Grande Fratello : Alessia Prete in lutto. La ex gieffina, che nella Casa di Cinecittà si è fidanzata con il coinquilino Matteo Gentili, ha fatto sapere su Instagram di aver ricevuto una bruttissima notizia al suo risveglio. Ed è stato lì, sul social, che la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, quella poi vinta da Alberto Mezzetti, ha aperto il suo cuore ai fan scrivendo un lungo e accorato messaggio per quello che si presume sia ...

Matteo Gentili : "Con Alessia Prete le cose adesso vanno meglio che nella casa" : Nonostante i due facciano continui viaggi per potersi vedere tra Viareggio e Volvera, e i tanti impegni che incombono tra cui gli studi della giovane 22 enne che sta per prendersi la laurea triennale in economia e statistica. Gentili in un'intervista a Star People News, ha spiegato che questo non consente alla coppia di organizzarsi come vorrebbero: Vedremo a settembre se, compatibilmente con i vari impegni lavorativi, riusciremo a far ...

Matteo Gentili parla di Alessia Prete e ringrazia Barbara d’Urso : Alessia Prete: Matteo Gentili ne parla dopo il reality di Barbara d’Urso Matteo Gentili al blog Star People ha parlato del suo rapporto con Alessia Prete, conosciuta all’interno del reality di Barbara d’Urso. Il bel calciatore ha affermato prima di tutto che ancora non è loro intenzione andare a convivere: la Prete deve ancora finire gli studi, e il tutto è quindi rimandato a settembre, ovviamente se riusciranno a far ...

.Grande Fratello due mesi dopo - Matteo Gentili e Alessia Prete stanno ancora insieme? : Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra i due gieffini: il bel toscano e la ragazza torinese hanno appena festeggiato tre mesi d’amore Altro che fuoco di paglia o love story ideata a beneficio delle telecamere, prosegue a gonfie vele la relazione tra Matteo Gentili ed Alessia Prete, coppia nata in occasione dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’. A differenza di quanto ipotizzato dalle malelingue, infatti, ...

