Alcol e fumo danneggiano le arterie già nell' adolescenza

Salute : fumo e Alcol danneggiano le arterie già a 17 anni : Ricercatori hanno studiato i dati riguardanti 1.266 giovani in riferimento al periodo 2004-2008, raccolti nell’ambito dell’Avon Longitudinal Study of Parents and Children, che ha classificato la Salute di 14.500 famiglie nell’area di Bristol. Gli esperti hanno coperto che le arterie degli adolescenti che fumano e bevono alcolici sono già danneggiate all’età di 17 anni. I partecipanti allo studio hanno descritto le loro ...