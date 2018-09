Albalonga calcio | serie D | Tomei | «Il gruppo non ha nulla da invidiare a quello

romadailynews

(Di lunedì 3 settembre 2018) Albano Laziale (Rm) – E’ tempo di tornare in campo per laD dell’. Dopo oltre un mese e mezzo di preparazione e amichevoli (con la prestigiosa parentesi iniziale della partecipazione alla Coppa Italia dei professionisti), la formazione castellana del presidente Bruno Camerini debutterà domenica nei 32esimi di finale della Coppa Italia di categoria. «Attendiamo lumi sull’avversario e sul luogo di gara che ci verrà comunicato in queste ore, ma non vediamo l’ora di scendere in campo» dice il direttore sportivo Giorgioche ha iniziato il suo sesto anno di lavoro all’interno del club castellano. «La rosa? E’ completa, anche se il mercato degli svincolati è sempre aperto e si possono apportare correttivi qualora ci fosse bisogno. Siamo ripartiti dalle solide certezze che ci regala la società e siamo soddisfatti di come hanno lavorato sia ilche lo staff ...