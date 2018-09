Al via il beta testing della EMUI 9 0 | ecco le istruzioni ed i modelli Huawei e Honor

Al via domani la closed beta di Android 9 Pie per 9 smartphone Huawei : Prenderà ufficialmente il via domani 28 agosto la fase di beta chiusa di Android 9 Pie che coinvolgerà 9 smartphone Huawei e Honor. L'articolo Al via domani la closed beta di Android 9 Pie per 9 smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

PS4 : Sony sta inviando gli inviti per la beta del firmware 6.0 : Sony Interactive Entertainment ha iniziato a mandare gli inviti per la beta del firmware 6.0 di PlayStation 4. Le iscrizioni per questa fase si sono chiuse lo scorso 27 luglio.Come riporta Dualshockers, la compagnia sta inviando una mail ai giocatori dove viene specificato che "a questo punto della beta" non saranno incluse novità di rilievo, ma solo correzioni minori e ottimizzazioni.La formulazione del messaggio non è propriamente chiara: non ...

Truffa Fortnite su Android via WhatsApp con link al download della beta? Come riconoscerla : Una notizia spiacevole per tutti i fan e non solo: Fortnite su Android sarebbe al centro di una Truffa che sta circolando in queste ore via WhatsApp. Ma Come è possibile? Come ben saprete, il celebre videogioco battle royale, pubblicato ufficialmente per la prima volta a Settembre del 2017, ha riscosso nel tempo un successo stratosferico, conquistando il podio sul mercato videoludico. La casa produttrice Epic Games ha deciso quindi di ...

Beta Call of Duty Black Ops 4 pronta al via - le indiscrezioni sulle serie di punti : Mancano ancora una manciata di mesi all'uscita di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della serie sparatutto prodotta da Activision che, in virtù dell'alternanza tra i diversi studi di sviluppo e stata consegnata nelle sapienti mani di Treyarch. L'hype continua a salire esponenzialmente per questa nuova iterazione della saga, complice anche i tanti dettagli che sono emersi negli ultimi mesi (in primis l'assenza di una componente per ...

L’app Silph Road è disponibile in beta per i viaggiatori di Pokémon GO : Silph Road è un'applicazione che permette di unirsi alla più grande comunità di giocatori Pokémon GO del mondo con ricerca, commercio locale, segnalazione di nidi e strumenti vari. L'app ufficiale è progettata per essere una companion app per Pokémon GO per i viaggiatori di Silph Road e le loro comunità locali e continuerà a ricevere sempre più funzionalità. L'articolo L’app Silph Road è disponibile in beta per i viaggiatori di Pokémon GO ...