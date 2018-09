Al via i test per i corsi di laurea ad accesso programmato

No Inceritore - la protesta viaggia in motonave : Flash mob con magliette e bambini: la scritta non lascia dubbi. Per l'occasione anche l'escursione nelle Valli del Mincio: il ricavato servirà a finanziare il ricorso al Consiglio di Stato control'...

TEST D'INGRESSO 2018 A MEDICINA : AL via DOMANI/ Università - boom di candidati : ma ce la farà solo uno su 6... : Università, TEST D'INGRESSO 2018: si parte DOMANI. boom di candidati alla facoltà di MEDICINA e numero di posti in aumento, ma a Veterinaria le prove più selettive.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 18:09:00 GMT)

Al via il beta testing della EMUI 9.0 : ecco le istruzioni ed i modelli Huawei e Honor interessati : La EMUI 9.0 arriverà ad ottobre con novità e ritocchi estetici, ma è già disponibile in beta per i possessori di alcuni Huawei - Honor L'articolo Al via il beta testing della EMUI 9.0: ecco le istruzioni ed i modelli Huawei e Honor interessati proviene da TuttoAndroid.

Ctp - la protesta viaggia sul vetro : 'Guidare senza stipendio non si può' : Una provocazione verso gli utenti, ma anche una forma di protesta nei confronti dell'azienda per il ritardo ormai cronico con cui provvede al pagamento degli stipendi. Usano l'ironia gli autisti della ...

Università - test d'ingresso 2018 : al via domani/ Boom candidati per Medicina - prove Veterinaria più selettive : Università, test d'ingresso 2018: si parte domani. Boom di candidati alla facoltà di Medicina e numero di posti in aumento, ma a Veterinaria le prove più selettive.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Incidente Vettel-Hamilton/ Video F1 Monza - contatto con la Mercedes al via e testacoda per la Ferrari : Incidente Vettel-Hamilton, Video F1: a Monza contatto con la Mercedes al via e testacoda per la Ferrari che ha riportato danni all'ala anteriore ed è ripartita dall'ultimo posto(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:37:00 GMT)

Caccia anticipata - oggi il via in 16 regioni tra proteste e ricorsi : Dice Enpa: "Gli abusi e le forzature delle regioni, che concedono sempre di più ai Cacciatori calpestando scienza, sentenze del Consiglio di Stato, della Corte costituzionale, dei Tar, sono ...

E' protesta per i parcheggi a pagamento in via Ripa di Meana : E' protesta per i parcheggi a pagamento in via Ripa di Meana. Manca davvero poco e nella zona di via Ripa di Meana i parcheggi a pagamento saranno attivi tra un paio di settimane. Ma non tutti sono d'...

Caccia anticipata - oggi il via in 16 regioni tra proteste e ricorsi : Il Wwf ha chiesto al Tar l'annullamento degli atti: "Da anni non si verificava una così diffusa violazione delle norme che tutelano la nostra fauna"

Facebook : in test un nuovo layout in ambiente 'Gruppi' - e l'aggiunta dei contatti via codice QR : Facebook , impostosi come re dei social network grazie alla capacità di creare connessioni, sia testuali che multimediali, con persone sparse in tutto il mondo, ha sempre attenzionato a dovere i suoi gruppi, piccole community online di persone unite in base ad interessi comuni: proprio i gruppi di Facebook, in questi giorni, stanno sperimentando nuove ...

31 agosto - "Giobbe" testo di Lodovico Balducci con Silvia Mastrangelo a Putugnano - Bari - : Apertura della biblioteca: ore 19:30 / Inizio spettacolo: ore 21:00 Biglietti: intero 8€ / ridotto 5€ , under 25 / gruppi 10 persone, / abbonamento 4 spettacoli: 20 Posti limitati. È consigliata la ...

Monchi : 'Strootman? A nessuno viene puntata una pistola alla testa per farlo andare via' : Monchi A SKY SPORT Nel modulo di Di Francesco servono mezzali che si inseriscano e Strootman aveva perso questa caratteristica. Possiamo leggerla anche così questa cessione? Kevin lo scorso anno ha ...

GP del Belgio - la diretta : Vettel in testa dopo il pit stop. Spettacolare incidente al via : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...

GP del Belgio - spettacolare incidente al via - la Ferrari di Vettel in testa dopo il pit stop : 23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes. 22° giro -Si ferma Hamilton e...