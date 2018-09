Al TG La7 di Mentana arriva Milena Gabanelli

Da questa sera - ogni lunedì - Milena Gabanelli parteciperà al telegiornale di Enrico Mentana su La7 : Da questa sera, ogni lunedì, Milena Gabanelli parteciperà al telegiornale di Enrico Mentana su La7: lo ha annunciato Mentana stesso su Facebook, mentre Milena Gabanelli ha confermato la notizia ad AdnKronos. Gabanelli ha spiegato che ogni lunedì il Tg La7 The post Da questa sera, ogni lunedì, Milena Gabanelli parteciperà al telegiornale di Enrico Mentana su La7 appeared first on Il Post.

Gerardo Greco - “Viva l’Italia”/ Il nuovo direttore di Rete4 : “La7? Populista!” e sul TG di Mentana… : Gerardo Greco intervistato da Libero, ha raccontato il punto della sua situazione lavorativa. Dal passaggio da Rai a Mediaset fino al nuovo incarico di direttore del TG4.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:38:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 25 luglio 2018. Enrico Mentana propone Speciale TgLa7 dedicato a Sergio Marchionne : Sergio Marchionne Rai1, ore 21.25: SuperQuark La puntata di SuperQuark si aprirà con un documentario della serie “Blu Planet” della BBC che porterà i telespettatori nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. A seguire, il mondo senza vaccini: un viaggio tra passato e presente, per scoprire la sorte a cui siamo scampati. Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni, sono andate a intervistare uno fra i 30 scienziati under 30 più ...

Tg La7 - la sigla non finisce più. Poi arriva Mentana : “Scusate - colpa mia. Ma ci sono cose più importanti del nostro ritardo” : Il telegiornale di La7, in onda ieri sera, lunedì 23 luglio, si è aperto con una sigla insolitamente lunga. Prima del collegamento in studio, sono trascorsi due minuti. Poi è arrivato il direttore, Enrico Mentana: “Scusate il ritardo, la colpa è sostanzialmente mia. Ma ci sono cose successe oggi più importanti del nostro ritardo” ha detto. L'articolo Tg La7, la sigla non finisce più. Poi arriva Mentana: “Scusate, colpa mia. Ma ...

Palinsesti La7 2018/19 - squadra che vince non si cambia : tutti i programmi - da Giletti a Mentana : "Siamo reduci da una stagione tv eccezionale e strepitosa. I risultati hanno riportato La7 a livelli superiori anche rispetto al 2012-2013. Un record assoluto da quando La7 esiste". Così Urbano...

La7 - Cairo : “Mentana e i giovani giornalisti? Sono d’accordo con lui”. Poi al governo : “Tuteli diritto d’autore” : “Mentana ha voluto fare quel post perché è un tema che lui sente molto e che sento molto anch’io. Noi tra dipendenti e collaboratori abbiamo qualcosa come 8500 giornalisti, quindi vogliamo fare qualcosa di concreto per i giovani giornalisti. Mentana forse ha voluto mandare un messaggio al governo perché faccia degli interventi. Il rapporto che ho Mentana è solidissimo, infatti mi ha ribadito che qualunque cosa voglia fare la farà con ...

Palinsesto La7 2018 - 19 conferenza stampa in diretta : il presente di Mentana : [live_placement] prosegui la letturaPalinsesto La7 2018 - 19 conferenza stampa in diretta: il presente di Mentana pubblicato su TVBlog.it 12 luglio 2018 12:14.

Fondi Lega - dietro le quinte degli studi di La7 c’è Salvini. E Mentana : “Perquisitelo” : In chiusura del TgLa7, il direttore Enrico Mentana si è colLegato con gli studi di In Onda (su La7) dove dietro le quinte stava aspettando di entrare in studio il vicepremier Matteo Salvini. “Perquisitelo!” ha scherzato Mentana, riferendosi alla sentenza della Cassazione sui 49 milioni che la Lega deve restituire allo Stato L'articolo Fondi Lega, dietro le quinte degli studi di La7 c’è Salvini. E Mentana: ...