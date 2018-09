: Sicilia, ancora un'aggressione razzista: sedicenne picchiato in provincia di Agrigento - valigiablu : Sicilia, ancora un'aggressione razzista: sedicenne picchiato in provincia di Agrigento - CyberNewsH24 : #Agrigento, picchiato giovane migrante - rmc_official : #RMCNEWS #Agrigento: picchiato un migrante di 16 anni, ospite di una comunità per minorenni. -

Unsedicenne, da un anno in Italia e ospite di una comunità di seconda accoglienza per minorenni non accompagnati di Raffadali (Ag), è stato aggredito a calci e pugni. Gli hanno urlato contro "ritornatene nel tuo Paese". Ilè stato ricoverato in un ospedale di.(Di lunedì 3 settembre 2018)