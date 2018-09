Agrigento | aggressione razzista | pestato 16enne

blogo

(Di lunedì 3 settembre 2018)a Raffadali, in provincia di, dove un migranteè stato preso a calci e pugni al grido di "tornatene nel tuo paese". Ahmed, questo il nome del minorenne che da un anno vive anno in una comunità di seconda accoglienza per minorenni non accompagnati di Raffadali, è stato aggredito domenica pomeriggio. Stamattina sarà formalizzata la denuncia presso i carabinieri della locale stazione in modo da avviare le indagini. Secondo il Giornale di Sicilia, il giovane è stato colpito prima con una sportellata in faccia, poi con calci e cazzotti.Soccorso, Ahmed è stato portato al pronto dell'ospedale S.Giovanni di Dio didove è tuttora ricoverato per contusioni e ferite giudicate guaribili in 5 giorni.La sezione del Pd di Raffadali ha condannato l’parlando di episodi conseguenza del clima di odio e intolleranza che sta crescendo ...