Agricoltore incornato dal toro killer | colpito alle spalle | è morto dissanguato sotto gli

(Di lunedì 3 settembre 2018) Una storia incredibile e una reazione, quella dell’animale di grossa taglia, che ha sorpreso la vittima e non gli ha dato scampo, nonostante le grida e i tentativi di fermare ilimpazzito. Succede in Italia, precisamente in Toscana, a Riparbella (Pisa) dove undi 66 anni è statoda undi sua proprietà mentre stava pulendo il recinto dei bovini, dove si trovavano le mucche e, appunto, il, che mai prima di stamani aveva dato segni di aggressività. La vittima, Sorgi Gennai, era il titolare dell’azienda agricola di Riparbella, nel Pisano, dove è avvenuto l’incidente. La vittima, Sergio Gionnai, era il titolare di un’azienda agricola, molto conosciuto a Riparbella. L’uomo è stato aggredito dall’animale di sua proprietà che all’improvviso lo ha caricato colpendolo in maniera violenta e facendolo cadere in ...