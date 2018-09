' Aggredito per razzismo' | denuncia su Fb

Esulta per il gol della Roma - turista Aggredito in un bar a Napoli : L'Esultanza del Romanista non è piaciuta ai suoi vicini di tavolo, che gli hanno lanciato contro un bicchiere. Necessario...

Nettuno - fa uscire ragazzino dal mare perché troppo mosso : bagnino Aggredito dai familiari : L'inconsueto episodio [VIDEO] si è verificato sulle spiagge di Nettuno, comune balneare della provincia di Roma, dove un bagnino è stato aggredito letteralmente da una famiglia intera perché colpevole di aver richiamato un ragazzino che si stava allontanando un po' troppo, invitandolo ad avvicinarsi alla riva visto che il mare in quel momento sembrava troppo mosso. Ebbene, nonostante l'apprensione da parte dell'assistente bagnante, ...

Nettuno - fa uscire ragazzino dal mare perché troppo mosso : bagnino Aggredito dai familiari : L'inconsueto episodio si è verificato sulle spiagge di Nettuno, comune balneare della provincia di Roma, dove un bagnino è stato aggredito letteralmente da una famiglia intera perché colpevole di aver richiamato un ragazzino che si stava allontanando un po' troppo, invitandolo ad avvicinarsi alla riva visto che il mare in quel momento sembrava troppo mosso. Ebbene, nonostante l'apprensione da parte dell'assistente bagnante, quell'atteggiamento è ...

Paul Gascoigne arrestato per molestie sessuali. L'accusa : ha Aggredito una donna in treno : Nuovi guai per il 51enne Paul Gascoigne , ex beniamino dei tifosi della Lazio alle prese con problemi di dipendenza da alcol e droghe. Secondo quanto si è appreso ed è stato pubblicato da alcuni ...

Torino - uomo Aggredito da 4 africani per video denuncia su Facebook : Violenta aggressione subita nella serata di ieri a Torino da un 43enne italiano ad opera di alcuni africani.È lo stesso uomo a raccontare l"avvenimento sul portale "TorinoToday", riferendo di esser stato brutalmente assalito da "4 uomini di colore, accompagnati da altri due che non hanno partecipato attivamente".L"uomo, che ha subito l"attacco proprio sotto casa, nella via Chiesa della Salute, è stato aiutato dall"intervento di alcuni cittadini ...

Prete Aggredito e massacrato in parrocchia/ “E' per tutti quei bambini!” : ma il sacerdote non è un pedofilo : Un sacerdote americano è stato aggredito in sagrestia dopo aver celebrato la messa da uno sconosciuto, che ha dichiarato di voler vendicare le vittime degli abusi sessuali(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:19:00 GMT)

Roma - Aggredito a calci e pugni per una collana d'oro : calci e pugni per una collanina d"oro. L"ennesimo episodio di violenza a Roma che ha portato all"arresto di due uomini. Il fatto è avvenuto la notte scorsa in via Giolitti. Un 21enne dell"Ecuador che camminava lungo la via è stato colpito a calci e pugni. Ad aggredirlo sono stati due uomini: un colombiano di 24 anni e un peruviano di 19 anni. Alla vittima è stata rubata la catenina d"oro che portava al collo.I due aggressori sono stati arrestati ...

Roveré della Luna - Luciano Zini ai domiciliari per aver Aggredito il sindaco : TRENTO . Ha chiesto un appuntamento al sindaco di Roveré della Luna, ma una volta entrato nell'ufficio del Comune, ha iniziato ad offendere il primo cittadino e poi gli ha messo le mani attorno al ...

Ferrara - nigeriano Aggredito a colpi bottiglia - residenti esasperati : Un altro episodio di violenza e degrado a Ferrara, avvenuto nel quartiere Giardino, in cui i residenti sono arrivati ormai ad un punto di rottura a causa del susseguirsi ininterrotto di fenomeni del genere.Il fatto si è verificato domenica pomeriggio intorno alle 15 in piazzetta Toti. Nell"area verde, all"ombra degli alberi, si trova un gruppetto di extracomunitari intenti a chiaccherare; tra di loro anche un bambino. All"improvviso sopraggiunge ...

Lite per la precedenza a Vico Equense - Aggredito militare : presi tre del clan d'Alessandro : Nella mattinata odierna i carabinieri delle compagnie di Sorrento e Castellammare di stabia hanno tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza ai domiciliari emessa dal tribunale di Torre ...

Chef Aggredito a Perugia - spacciatori tornano a lavorare : Chef aggredito a Perugia, spacciatori tornano a lavorare. Michele, lo Chef del "Camino Garibaldi" preso a bottigliate dagli spacciatori, ha ricevuto la solidarietà da parte di tante persone. Ma la ...

Torino : agente Polfer spara a un migrante per difendere un collega Aggredito : Un ventenne somalo aveva aggredito un agente della polizia ferroviaria con un forchettone; un altro poliziotto gli ha sparato con la pistola d'ordinanza.Continua a leggere

Prete Aggredito a Forpughi da tunisini : anche il paese vicino Perugia è una bufala : Ma davvero un Prete è stato aggredito da tunisini a Porfughi (vicino Perugia) dopo essere stati accolti? Si tratta forse dell'ennesima notizia virale nella sua piena diffusione social (in particolare su Facebook), con annessa foto del presunto sacerdote pestato da stranieri ben poco riconoscenti? Senz'altro oggi dobbiamo analizzare una fake news di quelle costruite ad arte che di vero non hanno nulla, a partire addirittura dal nome del comune in ...

Stash Fiordispino : "Aggredito per difendere una donna - tutti guardavano ma nessuno interveniva" : Lo conosciamo per i suoi successi musicali con i The Kolors, ma qualche giorno fa il frontman cantante Antonio Fiordispino in arte Stash, è stato coinvolto in un aggressione capitata per difendere una donna che, litigando con il suo ragazzo, è stata picchiata in strada da quest'ultimo. Il giovane 29enne dopo l'episodio, ha voluto condividere il fatto con i suoi followers su Instagram, pubblicando uno scatto in cui compare con il volto ...