Affitti brevi | proposta la flat tax e l' abolizione della tassa Airbnb

Case-vacanza - boom de Affitti brevi. Campania e Basilicata le regine del fenomeno : In molti le hanno scoperte come una fonte di reddito, molti altri le hanno premiate per la possibilità di fare vacanze a prezzo contenuto e con la sensazione di sentirsi sempre a casa. La Campania è ...

Affitti brevi per turismo - all’estero c’è un tesoretto che il Fisco non riscuote : Affitti brevi per turismo Non solo non ci sono le trattenute sugli Affitti brevi per turismo che colossi web come Airbnb, Homeaway e Booking si rifiutano di raccogliere. All’appello dell’Agenzia delle entrate, che sta riunendo i dati sulle transazioni delle case messe in affitto per brevi periodi attraverso intermediari, online e offline (scadenza prorogata al 20 agosto), mancano anche i soldi prelevati da aziende più piccole che operano ...