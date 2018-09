Aeroporto di Comiso | riunione con sindaci differita al 14 settembre

ENAC - presidente Riggio chiede avvio verifiche requisiti sicurezza Aeroporto Comiso : Il presidente dell' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ENAC ,, Vito Riggio , interviene sull' Aeroporto di Comiso . In merito alla situazione economico finanziaria della Soaco , società di ...

Aeroporto di Comiso - nulla di fatto per il futuro dello scalo ragusano : Teleborsa, - La So.A.Co , società di gestione dell' Aeroporto di Comiso , ha fatto dietrofront, rinunciando ad affidare a terzi la gestione temporanea dello scalo ragusano. Di conseguenza, non ci sarà ...

Aeroporto di Comiso - nulla di fatto per il futuro dello scalo ragusano : La So.A.Co , società di gestione dell' Aeroporto di Comiso , ha fatto dietrofront, rinunciando ad affidare a terzi la gestione temporanea dello scalo ragusano. Di conseguenza, non ci sarà la ...

Aeroporto di Comiso - assemblea Soaco : garantire piena operativita' dei servizi : L'Aeroporto di Comiso dovra' garantire la piena operativita' dei servizi. E' quanto emerso dall'assemblea dei soci Soaco.

Aeroporto di Comiso : un milione e 600 mila euro da Fondi ex Insicem : Aeroporto di Comiso. Il Commissario Straordinario approva schema di convenzione per l’utilizzo dei Fondi ex Insicem. Importo da un milione e 600 euro

Futuro Aeroporto di Comiso : Piazza : Fondi ex Insicem alla Soaco : Futuro dell’aeroporto di Comiso. Il Commissario Piazza accoglie l’appello del deputato regionale Orazio Ragusa.

Ragusa : un tavolo per salvare l'Aeroporto di Comiso : Occorre organizzare un tavolo tecnico per salvare l'aeroporto di Comiso. A lanciare la proposta e' il deputato regionale Orazio Ragusa.

Aeroporto Comiso - Soaco : approvato bilancio 2017 : Aeroporto di Comiso: la Soaco nell'ultima seduta dell'assemblea ha approvato il bilancio 2017, diminuiscono le perdite grazie a economie di gestione.

Appello per Aeroporto di Comiso : rischia di chiudere : Appello per aeroporto di Comiso: “lo scalo rischia di chiudere e non possiamo permettercelo. Tutti assieme dobbiamo trovare una soluzione".

Dichiarazione del sindaco di Comiso su Aeroporto : Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, interviene sul caso dell'aeroporto di Comiso dopo le Dichiarazione dell'ex sindaco Filippo Spataro.

Aeroporto di Comiso - Spataro replica al sindaco Schembari : L'ex sindaco di Comiso , Filippo Spataro, interviene con una replica alla nota diramata dall'attuale sindaco Maria Rita Schembari sul caso dell'Aeroporto. 'Spiace assai prendere atto - scrive Spataro -...

Aeroporto di Comiso - Spataro replica al sindaco Schembari : L'ex sindaco di Comiso, Filippo Spataro, replica alla nota dell'attuale sindaco Marina Rita Schembari sul caso Aeroporto, diramata nei giorni scorsi.

Ore decisive per l'Aeroporto di Comiso : Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari interviene con una lunga dichiarazione sul futuro dell'aeroporto di Comiso. Sono ore decisive.

Aeroporto di Comiso e royalties : Abbate incontra Musumeci a Catania : Il sindaco di Modica Ignazioa Abbate ha incontrato a Catania il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per Aeroporto di Comiso e royalties