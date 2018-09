Aereo in ritardo | Pupo canta ' Su di noi' e calma i passeggeri arrabbiati

Aereo dell'Atalanta in ritardo Attesa per le parole di Gasperini : Sbarco con qualche ora di ritardo per l'Atalanta a Copenaghen, dove giovedì sera affronterà i padroni di casa nella gara decisiva per l'approdo ai gironi di Europa league.

E’ in ritardo e rischia di perdere l’Aereo : chiama l’aeroporto e dice che c’è una bomba : Jacob Meir Abdellak, francese, è stato condannato a dieci mesi di carcere e al pagamento di una multa di 140 sterline per essersi inventato un falso allarme bomba: l’11 maggio l’uomo ha doveva prendere un aereo ma era in forte ritardo, così ha pensato di telefonare alle autorità dell’aeroporto di Gatwick di Londra dicendo che c’era dell’esplosivo a bordo, in modo da ritardare la partenza del velivolo su cui doveva ...

L'Aereo per Liverpool è in ritardo di ore - trasferta beffa per cento tifosi del Toro : a terra anche Cairo : Dovevano partire da Malpensa, sono stati costretti a rinunciare alla partita. Rabbia in pista, arriva la polizia