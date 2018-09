Accoltella per sette volte la fidanzata di 27 anni e poi chiama i soccorsi | “È caduta”

Lecce - Accoltella fidanzata dopo lite per gelosia : è grave/ Ultime notizie : tentato omicidio - 30enne arrestato : Lecce, accoltella fidanzata dopo lite: 26enne ricoverata in gravi condizioni. Giorgio Vitali, 30enne di Morciano di Leuca, arrestato per tentato omicidio.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:51:00 GMT)

L’uomo che venerdì ha Accoltellato due persone nella stazione centrale di Amsterdam lo avrebbe fatto come atto di terrorismo : venerdì un giovane afghano di 19 anni ha accoltellato due cittadini americani alla stazione centrale di Amsterdam, nei Paesi Bassi, e secondo le indagini della polizia olandese è stato un atto terroristico. Dopo le aggressioni l’uomo è stato fermato dalla The post L’uomo che venerdì ha accoltellato due persone nella stazione centrale di Amsterdam lo avrebbe fatto come atto di terrorismo appeared first on Il Post.

Donna entra in un museo nel Mantovano e Accoltella più persone : un morto e tre i feriti : La signora probabilmente in presa a un raptus è entrata nel museo civico di piazza Gramsci brandendo un coltello

Mantova - Accoltella 4 persone al museo : un morto. Agente lancia bici e la blocca : Mantova, 1 settembre 2018 - E' stato un vero e proprio pomeriggio di follia quello vissuto a Canneto sull'Oglio, comune di 4 mila abitanti in provincia di Mantova. Una donna armata di coltello ha ...

Canneto sull’Oglio - donna polacca Accoltella persone per strada e nel museo civico : una vittima e tre feriti : Una donna di 58 anni di nazionalità polacca ha accoltellato quattro passanti all’interno del museo civico di Canneto sull’Oglio, nel mantovano. Una donna di 54 anni è morta a causa delle ferite ricevute. L’accoltellatrice, di professione badante, è stata fermata per omicidio e lesioni volontarie. Ignote le cause del suo gesto. con il comandante provinciale Fabio Federici. La donna, probabilmente in preda a un raptus, è prima entrata al ...

Donna Accoltella 4 persone - una è morta : 19.35 Una Donna ha accoltellato quattro passanti in una strada di Canneto sull' Oglio, nel Mantovano. C'è una vittima, una Donna, che è morta poco dopo il ferimento. Fermata l'accoltellatrice, originaria dell'Est Europa, che, a quanto si apprende, pare lavorasse come badante. Al momento sono ignote le cause del suo gesto. Sul posto i Carabinieri del Comando provinciale.