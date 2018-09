: A26, V.Fuoco:chiesta perizia Autostrade - TelevideoRai101 : A26, V.Fuoco:chiesta perizia Autostrade - genesdegenes : RT @ansa_liguria: Cade intonaco da A26, chiusa una strada: Vigili del fuoco fanno verifiche. Nessun ferito nè danni a mezzi - genesdegenes : RT @ultimenotizie: La caduta di intonaco da un viadotto della autostrada A26 Voltri-Alessandria ha indotto i vigili del fuoco a chiudere al… -

I vigili deldi Genova hanno chiesto unatecnicaper verificare la sicurezza del viadotto della A26 da cui questo pomeriggio sono caduti alcuni calcinacci, finiti in parte anche su alcune auto in sosta nella sottostante via Ovada, chiusa dai vigili urbani. Non si sa ancora se la strada sarà riaperta o se rimarrà bloccata in attesa dei risultati. L'A26 resta aperta. Le verifiche su eventuale presenza di calcinacci pericolanti sono state estese a tutto il viadotto.(Di lunedì 3 settembre 2018)