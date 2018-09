A Reggio Emilia arriva l' ottava edizione del Dinamico festival

Reggio Emilia. Travolto in bici - muore a 13 anni. L’investitore : “Non l’ho visto proprio” : Una guardia giurata di 31 anni alla guida di un'auto di servizio lo ha investito a Carviago, in provincia di Reggio Emilia. Il ragazzino è stato investito e sbalzato a diversi metri di distanza. Inutili i soccorsi. Aperta un'inchiesta.Continua a leggere

Reggio Emilia - minacce e pizzicotti ai bambini : maestra d’asilo sospesa : Avrebbe maltrattato bambini di quattro anni con strattoni, pizzicotti, urla e minacce. Per questo una maestra d’asilo 55enne di Reggio Emilia è stata sospesa dall’insegnamento per sei mesi. La misura cautelare è stata concessa dal gip della città Emiliana sulla base di intercettazioni audiovisive realizzate dai Carabinieri coordinati dal pm Stefania Pigozzi, in cui comparirebbe l’indagata nell’atto di strattonare ...

Suoni dai balconi : sei "concerti sospesi" nei quartieri di Reggio Emilia. Primo appuntamento venerdì 31 agosto : Collabora con il Teatro dell'Orsa nella realizzazione di spettacoli e narrazioni con musica e Suoni narranti dal vivo. Ha realizzato drammaturgie sonore e composto ed eseguito musiche di scena per ...

Reggio Emilia - prima le rompe costole poi la segrega e stupra : arrestato marocchino : prima le rompe le costole, poi la rinchiude in casa, la massacra di botte e per finire la violenta. Responsabile di queste ripetute violenze è un uomo di origine marocchina residente a Reggio Emilia, già conosciuto alle forze dell'ordine per le aggressioni alla compagna.Come riporta la Gazzetta di Reggio, l'indagato è un commerciante di 32 anni con obbligo di dimora perché accusato di spaccio di droga. Tre mesi fa la donna, 40 anni, è finita in ...

Terremoto a Reggio Emilia - il geologo : "Nessuno può sapere se avremo altre scosse" : Tuttavia, restando alla scienza, una magnitudo di 3.9 è relativamente bassa e infatti, a quanto mi dicono, non ci sono stati danni». Come sempre in questi casi è uno scatenarsi di siti allarmisti e ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Reggio Emilia : 21 agosto 2018 , modifica il 21 agosto 2018 - 08:53, RIPRODUZIONE RISERVATA I più letti I più commentati aside shadow Corriere della Sera Epicentro a nord di Bagnolo di Piano Terremoto, scossa di ...

Terremoto - scosse nella notte a Reggio Emilia : una di magnitudo 3.9. Trema ancora il Basso Molise : Dopo lo sciame sismico in Molise, la terra Trema ancora, questa volta due scosse hanno interessato la zona di Reggio Emilia. Alle 2.33 della scorsa notte l’Ingv ha registrato un primo evento sismico di magnitudo 3.9 con epicentro a 3 chilometri da Bagnolo in Piano, ad una profondità di 9 chilometri circa. Poi, dopo poco meno di un’ora, alle 3.07 una nuovo Terremoto di forza 2.2 ha fatto Tremare la stessa area. Il Terremoto è stato ...

Terremoto Reggio Emilia : tanta paura ma nessun danno - tanti interventi per apertura di porte : tanta paura ma nessun danno per il Terremoto magnitudo 3.7 (ribassata dall’INGV da 3.9) che nella notte ha fatto tremare la zona di Reggio Emilia, con epicentro a Bagnolo in Piano (RE). Al momento ai Vigili del Fuoco non sono giunte chiamate per la verifica su avvenute lesioni: gli interventi che ci sono stati hanno riguardato per lo più l’apertura di porte, in quanto in molti casi le persone, prese dal panico, hanno lasciato le ...

Scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Reggio Emilia - nessun danno : Una Scossa di terremoto magnitudo 3.9 è stata avvertita nella provincia di Reggio Emilia. L'epicentro è stato a Bagnolo in Piano, secondo quanto precisato via Twitter dalla provincia, indicando che il ...