ilgiornale

: RT @Corriere: A 99 anni fa ogni giorno 10 chilometri a piedi per andare dalla moglie in ospedale - rosalinobove : RT @Corriere: A 99 anni fa ogni giorno 10 chilometri a piedi per andare dalla moglie in ospedale - Corriere : A 99 anni fa ogni giorno 10 chilometri a piedi per andare dalla moglie in ospedale - ultimenotizieco : A piedi 10 chilometri per la moglie. Il 99enne che commuove gli Usa -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Luther Younger ha novantanove anni e l'ostinazione di un innamorato. È per amore che ogni giorno si prepara e gambe in spalla. Il cappellino in testa a ripararsi dal sole o dalla pioggia che può sorprenderlo perché la strada è lunga: dieci, metro più, metro meno, da casa all'ospedale. È lì che, da quasi un mese, è ricoverata Waverlee, "la sua tazza di the più dolce" come dice lui se gli chiedono di lei, la donna che più di cinquantacinque anni fa gli fece perdere la testa. Quel giorno nella lavanderia a gettoni, come se fosse ora, quegli occhi che colpiscono al centro e trafiggono il cuore e niente al mondo più importante di lei, un amore che non passa con il tempo. A dispetto dei tempi moderni.Gli anni del matrimonio, la fortuna di restare con la persona che senti fatta per te che si incastra perfettamente nelle pieghe del tuo destino, le fotografie che restano, una ...