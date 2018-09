19ª Festa dell’Alpeggio in Valmalenco Posta in arrivo x

meteoweb.eu

: RT @valtellinatweet: 19ª Festa dell’Alpeggio in Valmalenco - Squalotricolore : RT @valtellinatweet: 19ª Festa dell’Alpeggio in Valmalenco - nicobers : RT @valtellinatweet: 19ª Festa dell’Alpeggio in Valmalenco - valtellinatweet : 19ª Festa dell’Alpeggio in Valmalenco -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Da 19 anni la “dell'Alpeggio” celebra il ritorno delle mandrie dagli alpeggi, riti, tradizioni e ambienti tipici della realtà alpina della. Programma Sabato 15 settembre 2018 – Chiareggio “La Truna": mostra fotografica "4 stagioni di una valle retica" (R. Piazza); – dalle ore 14 Chiareggio: escursione per bambini con i cavalli (attività a pagamento); – dalle ore 14 Chiareggio: gonfiabili (attività a pagamento); – dalle ore 15 Chiareggio: fiabe in alpeggio (iscrizione obbligatoria). Laboratorio creativo a tema accompagnato da un'avvincente storia per bambini disegnata in diretta; – ore 17:30 Chiareggio "La Corte": dimostrazione dell'arte della mungitura, latte appena munto, frittelle e dolci per grandi e piccini; – dalle ore 20 Chiesa ine Chiareggio: ...