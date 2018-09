Zingaretti scala il Pd No alleanze con M5s Saremo primi sul web

Così Zingaretti prepara la scalata al Pd : Nicola Zingaretti si prepara a lanciare la sua candidatura alla segreteria del Pd. Lo fa a suo modo, con piccoli passi studiati nei minimi dettagli, per tentare di non incrinare i fragili equilibri interni al partito. Dopo un'estate silente, spesa tra famiglia e incontri con i fedelissimi per preparare le ultime mosse, il 52enne governatore del Lazio mercoledì prossimo interverrà alla festa nazionale del partito a ...