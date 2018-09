Zingaretti | ' Non voglio allearmi con M5s | Pd dev' essere primo sul web'

Zingaretti : no alleanze con M5s - ma parliamo a chi non ci vota più : Roma, 2 set., askanews, - Non bisogna fare una "alleanza con i 5 stelle", ma è necessario "parlare con chi ci ha abbandonato". Nicola Zingaretti parla a Cortona al convegno di Areadem e replica alle ...

Zingaretti : "Non voglio allearmi con M5s - li ho già sconfitti due volte" : "Dobbiamo recuperare il confronto delle idee, basta con la denigrazione delle persone a prescindere dalle idee. E' evidente che non voglio allearmi con i 5 stelle, li ho sconfitti due volte, ma voglio parlare con chi ci ha abbandonato, voglio capire perché. Dobbiamo combattere, altro che subalternità. E' subalterno chi nella battaglia interna usa gli stessi strumenti che critichiamo nei cinquestelle". Così Nicola Zingaretti ...

Zingaretti : "Cambiare nome al Pd? Non è da escludere" : Voglio ricostruire valori e classe politica . Sono vecchi quelli della ditta , i bersaniani, ndr, e vecchi quelli che si sono proclamati nuovi". Come Carlo Calenda, non esclude il cambio di nome al ...

Pd - muro renziani contro Zingaretti/ Governatore Lazio : "Cambiare nome al partito? Non lo escludo" : Pd, muro renziani contro Zingaretti. Ultime notizie, il Governatore del Lazio pronto a rivoluzionare mondo dem: "Cambiare nome al partito? Non lo escludo"(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Zingaretti : “Apriamo un confronto con i 5 Stelle - non escludo che il Pd cambi nome” : Il governatore del Lazio, confermando la sua intenzione di candidarsi a segretario del partito, non esclude un cambio anche al nome Pd. "Va fatto un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati e un confronto con il M5S non per accordicchi di potere, ma per una sfida culturale" ha spiegato Zingaretti.Continua a leggere

Pd - Zingaretti a Gomez : “Cambiare il nome al partito? Non lo escludo più avanti. Necessaria nuova proposta politica” : “A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd”. Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca), intervistato da Peter Gomez alla festa del Fatto Quotidiano L'articolo Pd, Zingaretti a ...

Pd - Zingaretti : “Macron? Noi siamo diversi. Giusto difendere l’Europa - ma non appiattirsi su En Marche” : “Chi si definisce sovranista è il primo a mettere in discussione la sovranità: se muore la barriera europea qua arrivano tutti e si comprano tutto. Io non abbandono l’euro per andare sul rublo”. Così il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria Pd, Nicola Zingaretti, alla festa del Fatto quotidiano. Dopo le polemiche scaturite nel Pd dalla sua differenziazione rispetto a Emmanuel Macron, Zingaretti chiarisce: ...

Zingaretti : 'Cambio nome Pd? Più avanti non lo escludo' : Per Nicola Zingaretti l'ipotesi di un cambio di nome per il Pd non è irrealistica. "A soggetto politico corrisponde un nome politico - ha spiegato il governatore del Lazio -. Non escludo che si possa ...

Nicola Zingaretti Non esclude di cambiare nome al Pd. Gentiloni scettico - muro dei renziani : cambiare nome al Pd? "A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd". Lo ha detto Nicola Zingaretti parlando sul palco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca) alla festa del Fatto commentando l'ipotesi di un cambio di nome ...

Zingaretti alla Festa del Fatto : “Cambiare il nome al Pd? Non lo escludo. Salvini indagato? Pretende l’impunità” : “Cambiare il nome al Pd? A soggetto politico corrisponde un nome politico. Non lo escludo, ma solo alla conclusione di un percorso in cui vedremo cosa siamo diventati. Se questo percorso porterà a una identità diversa, vedremo anche se sarà da cambiare il nome al Pd”. Per Nicola Zingaretti, presidente Pd del Lazio e uno dei possibili candidati alla segreteria democratica, il partito deve ripartire da un rinnovamento e dalla vigilanza ...

Zingaretti : Meno Macron e più equità - mio partito non sta con elite : Roma – “Le forze progressiste devono ritrovare tra di loro una ampia sintonia. La Ue si e’ piegata troppo agli interessi della Germania, alla politica di austerita’, ai bassi interessi sui titoli tedeschi, all’assillo sull’inflazione che alla fine ha determinato una deflazione. Sono peggiorate le vite di una parte grande di europei. L’Europa su questo deve scegliere un indirizzo chiaro. E’ questo ...

Pd - Zingaretti : più equità e meno Macron - non sto con l'élite : Roma, 31 ago., askanews, - 'Si riparte da un ripensamento della nostra collocazione politica. Occorre rimettere al centro la nostra ragione di esistenza: la giustizia e lo sforzo di chiudere la forbice tra chi ha e chi non ha. E' superato il vecchio partito burocratico e pedagogico, ...

Pd - Zingaretti : “Presuntuoso ironizzare su piattaforma Rousseau - quando noi non abbiamo potenza nella rete” : “Pd? Ci sono alcune cose che palesemente dobbiamo cambiare. E la prima cosa da fare è utilizzare in modo intelligente la rete, anche chiedendo a tutti i nostri elettori per iscritto, 20 righe, o con un video di un minuto, quale è l’Italia nuova che si vuole costruire”. Sono le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della festa del Pd di Villalunga di Casalgrande. Diverse le staffilate rifilate dal ...

SONDAGGI POLITICI/ Primarie Pd : Zingaretti batte Renzi - ma gli elettori non ‘abbandonano’ l’ex segretario : dSONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega primo partito, M5s cala fino al 28% davanti a Pd e Forza Italia in piena crisi (8%). Sinistra anti-dem non sfonda(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:20:00 GMT)