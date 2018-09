Zingaretti | mai con il M5s I timori dei renziani per l' ascesa del governatore

blogo

Nicola #Zingaretti ha appena detto che vuole aprire, dopo il congresso, un confronto coi cinque stelle per una sfid…

(Di domenica 2 settembre 2018) Non travisiamo: il presidente della regione Lazio, tra i papabili per la nuova guida del Pd, precisa che aprire al M5s non vuole dire cercare alleanze con Luigi Di Maio e company: "È evidente che non voglio allearmi con i 5 stelle, li ho sconfitti due volte. Ma voglio parlare con chi ci ha abbandonato, voglio capire perché". Nicolaha voluto precisare quanto dichiarato un paio di giorni fa alla Festa del Fatto Quotidiano, quando ha detto che il Pd non inseguirà mai i 5 Stelle sulla strada dei populismi aggiungendo però di credere nella necessità di aprire un confronto con i penta stellati, "per una sfida culturale", per parlare e recuperare quella parte di elettorato che il Pd ha perso proprio a favore del M5s."Dobbiamo recuperare il confronto delle idee, basta con la denigrazione delle persone a prescindere dalle idee. Dobbiamo combattere" ha invitato oggi ...