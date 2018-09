Zaia | con maltempo danni ingenti a distretto vino Valpolicella

Fondi periferie - sindaci veneti : “Tutelare convenzioni sottoscritte”. Zaia : “Esecutivo ha liberato avanzi per 8mila comuni” : I sindaci della Lega sottoscrivono l’appello firmata dagli altri primi cittadini delle città capoluogo. Il governatore Luca Zaia, invece, difende l’esecutivo. Gli esponenti del Carroccio in Veneto si spaccano sul fronte della decisione del governo di congelare per due anni i Fondi destinati alle periferie della grandi città. “Vogliamo stare lontano dalle strumentalizzazioni politiche e auspichiamo di costruire con il Governo un ...

Marchionne : Zaia - l'ho conosciuto - persona di grande levatura : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - “Il primo pensiero va all’uomo, alla sua famiglia, ai suoi cari ai quali rivolgo le mie condoglianze in questo momento così doloroso”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime il suo cordoglio per la morte, avvenuta poco fa, di Sergio

Marchionne : Zaia - l’ho conosciuto - persona di grande levatura : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Il primo pensiero va all’uomo, alla sua famiglia, ai suoi cari ai quali rivolgo le mie condoglianze in questo momento così doloroso”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime il suo cordoglio per la morte, avvenuta poco fa, di Sergio Marchionne.‘Ho avuto occasione di conoscerlo ‘ ricorda Zaia ‘ ricavandone il senso di una persona ...

Autonomia - Zaia : non ci accontenteremo di soluzioni al ribasso : Roma, 24 lug., askanews, - 'Non vorrei che tutti si accontentassero della soluzione al ribasso. Ma per i veneti le soluzioni al ribasso non vanno bene'. Lo spiega il presidnte della Regione Veneto, ...

Consulta : Zaia - congratulazioni a prof. Antonini - tecnico raffinato - esegeta del diritto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - “L’ingresso alla Corte Costituzionale del professor Luca Antonini è, per me e per tutto il Veneto, motivo di grande orgoglio. Un prestigioso docente di una grande Università veneta come Padova, trevigiano di adozione, veneto nel cuore. Sono certo che nell’altissimo ruo

Olimpiadi : Zaia - Cortina la meno cara - 380 mln contro i 678 di Torino (2) : (AdnKronos) - Quanto alla spesa, Zaia precisa che “la candidatura di Torino costerà 458 milioni di investimenti pubblici su impianti, più altri 220 su mobilità e infrastrutture di area vasta, per un totale di 678 milioni di euro di spesa pubblica, contro i 380 milioni di Cortina Dolomiti Unesco”. “C

Olimpiadi : Zaia - Cortina la meno cara - 380 mln contro i 678 di Torino : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - “Noi siamo pronti alla sfida di Cortina Dolomiti Unesco 2026, convinti di avere un bel progetto: rispettoso dell’ambiente e del territorio montano, a cemento zero, davvero a basso costo. Si legge e si sente dire che la città di Torino sostiene che solo la sua candidatu

Sicurezza : Zaia - bene Salvini con direttiva su manifestazioni pubbliche : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – ‘Va dato atto al ministro Salvini di aver dato ascolto alle richieste rispetto a disposizioni che avrebbero messo a rischio centinaio di sagre e di piccole manifestazioni pubbliche, ma importanti per l’identità dei territori in cui si svolgono”. Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime così il proprio apprezzamento per la direttiva diramata questa mattina dal ministero ...

Sicurezza : Zaia - bene Salvini con direttiva su manifestazioni pubbliche : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - “Va dato atto al ministro Salvini di aver dato ascolto alle richieste rispetto a disposizioni che avrebbero messo a rischio centinaio di sagre e di piccole manifestazioni pubbliche, ma importanti per l’identità dei territori in cui si svolgono”. Il presidente della Reg

Sicurezza : Zaia - bene Salvini con direttiva su manifestazioni pubbliche : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – ‘Va dato atto al ministro Salvini di aver dato ascolto alle richieste rispetto a disposizioni che avrebbero messo a rischio centinaio di sagre e di piccole manifestazioni pubbliche, ma importanti per l’identità dei territori in cui si svolgono”. Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime così il proprio apprezzamento per la direttiva diramata questa mattina dal ministero ...

Sanità : Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura dei punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria

Sanità : Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura dei punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria.In precedenza, Zaia aveva inviato al Ministro una dettagliata lettera, nella quale descrive la situazione delle strutture interessate e le ...

Sanità : Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura dei punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria.In precedenza, Zaia aveva inviato al Ministro una dettagliata lettera, nella quale descrive la situazione delle strutture interessate e ...

Sammy Basso è dottore : laurea in Scienze Naturali con 110 e lode/ Zaia : "Orgogliosi del tuo traguardo" : Sammy Basso si laurea in Scienze Naturali con 110 e lode, nuovo traguardo per il ragazzo che combatte contro la Progeria: "la dedico ai miei genitori, ora voglio la quinquennale"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:02:00 GMT)