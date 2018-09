X-MEN - L' INIZIO Su TV8 il film con Michael Fassbender oggi | 2 settembre 2018

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (doMENica 2 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (domenica 2 settembre) si svolgerà la nona tappa della Vuelta a España 2018, 200 km da Talavera de la Reina a La Covatilla. Quella odierna sarà la prima frazione decisiva per la classifica generale. I corridori affronteranno nella prima parte tre salite in successione: Puerto del Pico (15,3 km al 5,5%), Alto de Gredos (10,1 km al 3,7%) e Puerto de Peña Negra (13 km al 4,5%). Poi, dopo un lungo tratto di saliscendi, inizierà la salita finale ...

L'ora legale sarà abolita? Stati potranno scegliere/ Ultime notizie : MENtana - "è l'inizio del crollo dell'UE" : L’UE abolisce l’ora legale dopo sommossa popolare. Ultime notizie: Stati membri decideranno il proprio fuso orario in maniera indipendente. L'Italia cosa farà?(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 13:01:00 GMT)

“Meschina e sleale…”. Mara Venier è una furia - a pochi giorni dall’inizio di DoMENica In. Con chi ce l’ha : Mara Venier è una furia su Instagram. La signora della TV non accetta critiche né battute fuori luogo. Lei è grintosa, non vede l’ora di tornare al timone di Domenica In – la nuova stagione prenderà il via a settembre 2018 – ma non accetta battute di dubbia ironia da parte degli haters. Così, in attesa di tornare in studio, la signora della televisione italiana si lascia andare a una caduta di stile che lascia un po’ ...

Autostrade - Danilo Toninelli incolpa Massimo D'Alema : "Con il suo governo iniziò l'imMENso business dell'asfalto per i privati" : "Con il governo D'Alema inizia l'immenso business dell'asfalto per i privati. I giornali dell'epoca parlarono di 'volata in solitaria di Benetton' per prendersi il 30% di Autostrade dall'Iri. Il grande banchetto – tutto secondo le regole, precisiamolo – poteva avere inizio". È il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a tirare in ballo l'ex premier Massimo D'Alema nel corso dell'audizione in Parlamento sul crollo del ponte ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (doMENica 26 agosto) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (domenica 26 agosto) si svolgerà la seconda tappa della Vuelta a España 2018, 163 km da Marbella a Caminito del Rey. Dopo il cronoprologo di ieri, i corridori dovranno subito affrontare il primo arrivo in salita di questa edizione. Il traguardo è posto sull’Alto de Guadalhorce, un’ascesa di 7 km con una pendenza media attorno al 3%, ma con una dura rampa conclusiva al 7%. Rohan Dennis dovrà difendere la maglia rossa, mentre gli scalatori ...

A Genova il maltempo frena i lavori sul ponte Morandi. Forse l'abbattiMENto a inizio settembre : L'allerta meteo è stata posticipata a domani alle 8.00. Si monitora il Polcevera. Il sottosegretario alle infrastrutture Rixi annuncia per i primi di settembre l'inizio della demolizione. Ma l'ultima ...

Calabria - travolti da torrente : “Acquisiti i docuMENti - siamo all’inizio” : “siamo partiti ora. siamo all’inizio dell’indagine. Abbiamo acquisito dei documenti”. Cosi’ il procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla ha commentato lo stato dell’indagine avviata per chiarire se poteva essere evitata la tragedia delle Gole del Raganello. “In questo momento – ha aggiunto – siamo preoccupati per l’area e i luoghi. Ancora non sono stati emessi ...

Temptation Island Vip/ Coppie in partenza : ultimi moviMENti del cast prima dell'inizio : Temptation Island Vip, Coppie e news. cast in partenza: Nicoletta Larini e Stefano Bettarini preparano le valigie. Ecco le ultime indiscrezioni prima dell'inizio(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Matteo Renzi - Mediaset non trasmetterà il docuMENtario su Firenze/ Saltato l’accordo ad un passo dall’inizio : Matteo Renzi sta per terminare le riprese del suo primo docu-film su Firenze, la sua città natale. L’ambizioso progetto doveva andare in onda sulle reti Mediaset...(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 18:36:00 GMT)

TRENTOLA DUCENTA - Solenni FesteggiaMENti in onore di San Giorgio Martire 2018 : 48 ore all'inizio IL PROGRAMMA COMPLETO : , a cui si accederà tramite piazzetta E.De Filippo , ci saranno giochi per tutti i bambini con gonfiabili, trampolieri, spettacoli di magie e degustazione di Pop Corn, zucchero filato e gelati della ...

LIVE Borussia Dortmund-Lazio. RiscaldaMENto pregara terminato - a breve il fischio d'inizio : LA CRONACA DEL MATCH a partire dalle 17.30 IL pregara AGGIORNAMENTO ORE 16.55 Anche i padroni di casa scendono in campo per iniziare il Riscaldamento: poco più di mezz'ora al fischio d'inizio. ...

Tuffi - Europei 2018 : doMENica 12 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Settima ed ultima giornata degli Europei di Tuffi. Tornano sul trampolino Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro femminile dai 3m. Esordio nella rassegna continentale per Vladimir Barbu, che sarà protagonista dalla piattaforma. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari piattaforma maschile ore 13.30: Finale sincro femminile 3m ore 14.40: Finale piattaforma maschile ITALIANI IN gara Piattaforma Maschile: Vladimir Barbu Sincro 3m Donne: ...

Chievo - nuovo deferiMENto per il caso plusvalenze. Crotone : “Rinviare prime 2 gare”. Caos ricorsi - a rischio inizio della B : Il Chievo Verona il suo presidente Luca Campedelli sono stati nuovamente deferiti al Tribunale federale nazionale per il caso delle plusvalenze fittizie. Dopo che il primo deferimento era stato dichiarato improcedibile per un vizio di forma, il procuratore federale della Figc ha istruito un nuovo procedimento senza perdere tempo: l’obiettivo è avere una sentenza a metà agosto, prima dell’inizio del campionato di Serie A. La procura ...