Wolfsburg e non solo | Volkswagen pronta ad aumentare la produzione in Europa

Bayern tutto facile - Wolfsburg non molla : ANSA, - ROMA, 1 SET - tutto facile per il Bayern Monaco che, sul campo dello Stoccarda, cala il tris nella 2/a giornata della Bundesliga e conquista, 2-0, il secondo successo in altrettante partite. ...

Wolfsburg-Napoli 3-1 - un altro k.o. per Ancelotti. Milik-gol non basta : L'ultimo test prima del campionato non è stato particolarmente positivo visto il 3-1 rimediato dal Wolfsburg. In Germania il Napoli ha fornito indicazioni contrastanti, ma tutto sommato la squadra di ...